【ブリーダーズＣ】ＪＲＡ所属馬の予備登録馬を発表 フォーエバーヤングなど７頭
ＪＲＡは１０月２２日、米ブリーダーズカップ競走（日本時間１１月１、２日、デルマー競馬場）の、JRA所属馬の予備登録馬を発表した。
▽ＢＣジュベナイルターフスプリント・２歳、芝１０００メートル スウィッチインラヴ（牝２歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）
▽ＢＣジュベナイルフィリーズターフ・２歳牝馬、芝１６００メートル スウィッチインラヴ（牝２歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）
▽ＢＣターフスプリント・３歳以上、芝１０００メートル インビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）、ピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）
▽ＢＣスプリント・３歳以上、ダート１２００メートル アメリカンステージ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）、ピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）
▽ＢＣディスタフ・３歳以上牝馬、ダート１８００メートル アリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）、アルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）
▽ＢＣクラシック・３歳以上、ダート２０００メートル フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）
▽ＢＣマイル・３歳以上、芝１６００メートル アルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）
▽ＢＣフィリー＆メアターフ・３歳以上牝馬、芝２２００メートル アリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹和也、父キズナ）