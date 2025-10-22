5年以上同じ髪型 → 卒業！【50代】のイメチェンは「プチウルフ」一択かも♡

長い間同じ髪型をしてきたけれど、この秋はイメチェンしたい！ という大人女性に試してほしいのが、今注目の「プチウルフ」。レイヤーで軽さと動きを出しながら、上品な大人の雰囲気をキープできそうです。表情まで明るくなりそうな、50代のイメチェンにぴったりな「プチウルフ」をさっそくチェックしてみて。

メリハリのあるシルエットがポイント

トップのボリューム感と首元のくびれによってメリハリが演出されたプチウルフ。毛先に動きがあり、軽やかで垢抜けた印象に仕上がっています。メリハリのあるシルエットのプチウルフは、小顔効果も期待できそうです。

ボブからのイメージチェンジにも◎

こちらは@nodiss_miukさんが「ボブからマッシュウルフへ」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーでシルエットに変化を出すことで、ガラッとイメージチェンジができそうです。クセを活かしたスタイリングで、こなれ感もアップ。

レイヤーが女性らしい柔らかさを演出

こちらのプチウルフは、ふんわりとした質感で女性らしさをキープ。@miiika241さんは「透け感あるスモーキーなブラウンにレイヤーで柔らかく」とコメントしています。秋らしいブラウンと相性がよく、これからの季節のイメージチェンジにもぴったりです。

パーマをプラスしたプチウルフ

パーマによって、今っぽさと扱いやすさがプラスされたプチウルフ。@hanae.yamaguchiさんは「伸ばしかけなので、下の長さは変えずにレイヤーを入れてスッキリ軽いシルエットにしました」とコメントしています。伸ばしかけの髪をおしゃれに見せたい人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@nodiss_miuk様、@miiika241様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri