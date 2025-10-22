½Ð²ñ¤¦½÷À¤ò¼¡¡¹¤ÈÌ¥Î»¤¹¤ëÌ¾²È¤Î¸å·Ñ¼Ô¡£½õ¤±¤òµá¤á¤ë½÷À¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¾å¤²¤ë¤È¡Ä¡¿¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¢
¡Ø¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ÊCHACHA KIM¡§¸¶ºî¡¢Cheong-gwa¡§Ì¡²è¡¢CHOKAM¡§µÓ¿§/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤ÃË¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢6ºÐ¤Î¹âµ®¤Ê¾¯½÷¡¦¥¤¥Í¥¹¤Ëº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥»¥ë¤Ï¡¢17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê»äÀ¸³è¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Í¥¹¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤Ïµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡© Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¡Ø¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤ÃË¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢6ºÐ¤Î¹âµ®¤Ê¾¯½÷¡¦¥¤¥Í¥¹¤Ëº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥»¥ë¤Ï¡¢17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê»äÀ¸³è¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Í¥¹¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤Ïµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡© Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¡Ø¤³¤Î·ëº§¤Ï¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë