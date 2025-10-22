『サマータイムマシーン・ブルース』開幕 川崎皇輝らが意気込みも実感なし「このまま本当に初日を迎えるのかな」
ジュニア（川崎皇輝※崎＝たつさき、元木湧、安嶋秀生、長瀬結星、大西風雅、阿達慶、高橋曽良）が22日、東京・IMM THEATERで上演される舞台『サマータイムマシーン・ブルース』囲み取材・フォトセッションに登壇。メインキャストを務める7人が開幕に向け意気込みを語った。
【集合ショット】かわいい…！個性豊かな衣装で登場した川崎皇輝＆大西風雅ら
今作は、とある大学のSF研究会の部室を舞台に、昨日と今日をタイムトラベルしていく若者たちを描く青春SFコメディー。主演の甲本役は、川崎。また、甲本と同じSF研究会のメンバーを、元木、安嶋、長瀬、大西、高橋、未来からやってきた男・田村役を阿達が演じる。
川崎は1ヶ月ほどのけいこを振り返り「本当に初日を迎える実感がないところが正直なところ。ふわっとしているというか…全員役どころ、キャラクターがそれぞれの個性に近く、カジュアルにけいこ場でも関わってきたのでこのまま本当に初日を迎えるのかなというところなんですけど」と正直に明かしつつ「これまでやってきたことに自信を持ってやらせてもらいますのでぜひ、よろしくお願い致します」としっかりあいさつ。
続く元木は「以下同文です（笑）。すぐ（川崎が）全部言うんで…」とやや川崎に絡みながら「こんな感じで仲良く稽古場でもボケたりツッコんだり普段からしてるので仲の良い感じが、そのままこの舞台に出れば。そうすればこの劇に重要なテンポだったり、プライベートでもやっている感じがでればこの舞台もすごく良くなるんだろうな」と普段の空気感を反映。
また安嶋はこれまで映画や再演を繰り返してきた今作だけに「負けないくらいそれを超すような僕らにしかできない作品にできたら」と奮起。コメディーということで長瀬は「『あ、ここ笑っていいんだな』と思ったら笑っていただけるとこちらもやりやすいですしラフな気持ちで見ていただければいいな。誰かしら笑っていただけたらこっちの勝ちなので！」と呼びかける。
ひとり関西ジュニアからの参加となった大西は「関西からひとり東京にきまして。正直、心細いなというのがありました。僕、今、東京で一人暮らししてるんですけど…めっちゃ寂しくて」とぶっちゃけつつ「今回は仲良いジュニアの友達と、そういう空気感がでたらおもしろい舞台。大学のサークルの仲良さとかが現れていて、今、めっちゃ楽しいのでそれを感じていただけたら」とゆるっと意気込んだ。
上田作品では過去にも“未来人”を演じた阿達は「世間の方より未来人の経験はあるので経験を活かしつつ」とニヤリ。「きょうは一段と寒くなりプレッシャーというかサマーを感じられる舞台なのでそこに自分なりのエッセンスを入れられたら」とやる気十分。さらに現役大学生でもある高橋は「みんなよりひとつ後輩なので思ったよりやりやすい。最初は緊張してたんですけど…先輩方が優しくいろんなところに連れてってくださったのでめちゃくちゃあたたかい空気で初日を迎えることができてうれしい」と和やかなけいこ場の空気を覗かせていた。
同所で22日から11月2日まで、愛知・COMTEC PORTBASEで11月6日から7日まで、大阪・サンケイホールブリーゼで11月12日から11月16日まで上演。
