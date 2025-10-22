女優のガル・ガドット（４０）が、映画『ザ・ランナー』の再撮影のために滞在していたロンドン郊外ワトフォードの高級ホテル「ザ・グローブ」を退去した。スイートルームが１泊最大２０００ポンド（約４０万円）にもなるこのホテルで快適に過ごしていたガルだが、ＮＦＬのチーム、ジャクソンビル・ジャガーズがロンドンでの試合に向けて同ホテルにチェックインしたことで状況が一変したという。



【写真】赤ちゃんを愛おしそうに抱く表情はママですね

英紙ザ・サンに関係者は「ガルはザ・グローブで優雅な生活を満喫していて、とても満足していました。撮影中の滞在には理想的なホテルでした」と語る。しかし、「ジャガーズが到着すると、プール、サウナ、スチームルームをほぼ独占する形となり、他の宿泊客は事実上利用できなくなってしまいました」と続けた。



この事態を受け、ガルはセキュリティスタッフや付き人とともに荷物をまとめてホテルを後にし、現在はロンドン中心部の別の高級ホテルに滞在して、すべての施設を自由に利用しているそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）