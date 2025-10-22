川崎皇輝らジュニアたちが大学生役で和気あいあい 元木湧は大西風雅からイジられる
ジュニア（川崎皇輝※崎＝たつさき、元木湧、安嶋秀生、長瀬結星、大西風雅、阿達慶、高橋曽良）が22日、東京・IMM THEATERで上演される舞台『サマータイムマシーン・ブルース』囲み取材・フォトセッションに登壇した。
【集合ショット】かわいい…！個性豊かな衣装で登場した川崎皇輝＆大西風雅ら
今作は、とある大学のSF研究会の部室を舞台に、昨日と今日をタイムトラベていく若者たちを描く青春SFコメディー。主演の甲本役は、川崎。また、甲本と同じSF研究会のメンバーを、元木、安嶋、長瀬、大西、高橋、未来からやってきた男・田村役を阿達慶が演じる。
普段から親交の深いジュニアたちの共演ということで和気あいあいとした雰囲気の7人。川崎は「現場の空気は本当に優しいし和気あいあいという言葉が似合う現場。ところどころの院長感も含めてこのメンバーだからこその空気が出ている」と力説する。
見どころについて「伏線だったり節々のセリフを、ちゃんとお客さんの記憶に残るように言わなきゃ回収できないので」と切り出す元木に大西は「こんなに大人がいたらしゃべるんやな」とニヤニヤ。元木が「しゃべるだろ！」とツッコミ。「年齢を感じた、年上って…23」と手で2と3を作って客席のアピールする大西に、元木は「いいのよ、俺の実年齢は！大学生でやってるんだから！」と再び切り替えして笑いを誘った。
そんななか川崎から「阿達と曽良はそこまで深い関係がなかったので今回初めて関わる」とされた高橋は「いろいろな方々にアドバイスをいただこうかなと思ったんですが、聞く前に先輩からアドバイスをいただけるので。そういうところでより仲良くなれたこの舞台期間中ももっと仲良くできたら」と喜んだ。
けいこ場のムードメーカーは高橋が担っているようで元木は「夏のライブのときに『湧くんが1番かっこよかったです！飯行きましょう！』」、続けて安嶋も「そしたら次、『安嶋くんが1番かっこよかったです！』」と笑わせた。阿達の誕生日に元木がプレゼントを買ったあげた際にも高橋が便乗したそうで「すごい笑顔でついてきてくれたので買ってあげました」と元木に高橋は「やっぱり楽しいんで」とにこにこ。大西は「お金かけたかいがありましたね」と納得していた。
同所で122日から11月2日まで、愛知・COMTEC PORTBASEで11月6日から7日まで、大阪・サンケイホールブリーゼで11月12日から11月16日まで上演。
