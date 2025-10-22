関西学生アメリカンフットボール1部リーグで4勝1分けの関大が22日、大阪府吹田市で練習を公開。5戦全勝の立命大戦（26日、たけびしスタジアム京都）へ向け、DL生悦住（いけずみ）勝也（4年）が必勝を期した。

「自分の信条は低く、強く、速く。昨年も立命大に勝っているけど、今年は自分の力で勝たせたいですね」

チームきってのムードメーカーは卒業後、お笑い芸人を目指し、NSC（吉本総合芸能学院）の門を叩く。2016年のM―1を制した銀シャリの漫才に感化され、その後、マヂカルラブリーを見て決断した。両親の反対を受けながら、教員免許を取って違う道も残すことで説得に成功。3学年上の先輩が「草場右ガード」の芸名で活動している影響も大きい。

「草場さんを見て、“ああ、こういう道もあるんや”って思った。芸人になったら、発想で勝負していきたい」

もちろん、輝くセンスは、フィールドでも発揮する。17―17と引き分けた前節の関学大戦では、2つのQBサック。ビッグプレーで流れを変え、最後に追いつく道筋をつけた。舞台で笑わせる前に、連覇を目指す立命大オフェンスを泣かせるのがミッションになる。