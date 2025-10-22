「スマホ使えず家族の安否も分からない」…災害時の“つながらない恐怖”解消へ、空や海から通信を届ける　生命線を支える技術とその課題

停電でスマートフォンが使えず、家族の安否もわからない──。台風や地震などの大規模災害時に、被災地を覆う“つながらない恐怖”を解消するため、空から、海から、通信を支える基地局の開発が動き始めている。命を守るために通信を届けようとする人々の挑戦と、現場で見えた課題に迫った。

「情報難民」減らすために

地震や台風などの災害時に被災者の生命線となるのが、携帯電話などの通信網。しかし、多くの人が停電の長期化などが理由で、外部の情報から遮断されてしまう。

政府はこれを「情報難民」と定義づけて対策を進めている。

「情報難民」を1人でも減らすために、何ができるのか。

調べると、民間でも新たな取り組みが次々と検討されていることが明らかになった。被災時の“情報難民”を救うため、空から、そして海から、日本とアメリカで進む様々な取り組みに迫った。

台風直後「情報がない…」

10月9日、13日と立て続けに台風が直撃した伊豆諸島の八丈島。発災直後から通信状況が悪化し、多くの島民が情報から遮断された。

男性住民：

緊急通報のみですね。救急車とか。テレビも付かない、スマホも使えない。だから情報が伝聞と防災無線だけなんで、情報が錯綜しちゃって…。

女性住民：

携帯全然ダメですよね、みんなダメじゃないですか。情報がわからない。次の台風がどう来るのか分からないですよね。そこを心配してるんだけど。

多くの被災者が外部の情報から遮断される「情報難民」。2024年1月1日に発生した能登半島地震でも、同様の事態が起きていた。

石川県珠洲市の住民：

「生きとるぞ」と、「生きとるか」と。その一言なんですけどね、それができなかった。

総務省がまとめた、発災2日から3日後の電波状況を調べると、携帯大手4社の支障が出たエリアなど、どの社の電波も通じなかった場所が広い地域に及んだと分かる。

私たちは、そうした地域のひとつ、輪島市門前町七浦地区を訪ねた。

当時、住民は海に面した公民館に避難したが、周辺では土砂崩れが発生。二次災害の危険にも晒されるなか、情報を得ることも、支援を要請することもできず孤立した。

停電や、通信ケーブルの切断により基地局が機能せず、電波が繋がらなかった期間は、1週間以上に及んだ。

住民：

10日ごろですかね。「わあ！」っていう声が聞こえて。「（電波が）入ったぞ」と。「ドコモが繋がった！」って。

輪島市では、災害対応にあたる市長でさえも、携帯電話が使えない状態だった。

輪島市・坂口茂市長：

私は孤立して、その間ずっと携帯も使えなかった。

自宅近くの支所で陣頭指揮を執りましたが、頼みは1つだけ残っていた固定電話のアナログ回線だった。

輪島市・坂口茂市長：

アナログの回線が1本だけ残っているということを職員が気がつきまして、そのアナログの回線に固定電話を結び、とりあえず連絡を取った。一切通じなくなることの不安感は恐ろしいものがあるなと思った。

巨大な飛行船のような機体…

こうした状況に、政府も対策を進めている。

衛星通信サービス「スターリンク」の活用の拡大し、さらに停電に備えて携帯基地局を強化するため、ソーラーパネルの設置なども進めている。

ただ、現状では、十分な対策が整っているとはいえない。

一方で、民間では、災害時の「情報難民」を救うための新たな動きが次々と始まっている。

取材班が向かったのは、日本から遠く離れたアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェル市。

弓削いく子記者：

格納庫に向かっているんですけれども、こちらフェンスの向こうにある白い、カマボコ形の建物が見えるでしょうか。あれが格納庫です。

ここで開発されているのは、日本のソフトバンクが投資する「空飛ぶ基地局」。携帯の基地局を無人機に載せ、被災地の上空に長時間滞在させる。

開発しているのは、現地の航空宇宙企業。今回、日本メディアとして初めて許可された。

格納庫の中へ入っていくと、見えてきたのは全長65メートルにも及ぶ、飛行船のような機体だ。

弓削いく子記者：

近づくと本当に圧倒されます。そして、今回は特別に触ってもいいということですので、ちょっと触ってみますが、結構弾力のある素材です。押すと、押し返されるのがよくわかります。

携帯の基地局を載せるこの機体は、航空機や台風などの雲よりも高い、高度20キロの成層圏で位置を変えずにとどまることができる。

1機で地上の直径200キロのエリアをカバーできる能力があり、安定的な通信サービスを提供。災害時に通信の早期復旧を担う役割が期待されている。

この機体は、最大1年もの間、飛び続けることを目指しているという。

その秘密が機体の上部にあった。

弓削いく子記者：

リフトであげてもらったんですけれども、太陽光パネルが後ろに見えます。これが原動力となって、目標としては1年間飛び続けるということになります。

9月22日には、24回目のテストフライトに成功。2027年にサービスの提供を目指している。

SCEYE創業者兼CEO・ミッケル・ヴェスターガード・フランドセン氏：

考え方としては、（発災前に）すでに日本上空に待機しているイメージだ。万一、地震や津波のような不幸な出来事が起きた場合、機体はその地域に急行し、即座にインフラを提供する。まさにこれが期待できる、HAPSの可能性だ。

「空飛ぶ基地局」は次世代通信インフラとしても注目され、4Gや5Gなどのネットワークが届かない離島や山間部などでの活用も期待されている。

海上から通信を支援

災害時の「情報難民」への支援は、空からだけではない。日本の民間通信会社が協力し、海から通信を確保する方法も実用化が進んでいる。

百武弘一朗記者：

横浜市の港です。見えてきました。大きな船です。

NTTグループの所有する、全長123メートルの海底ケーブル敷設船「すばる」。災害時には、携帯電話の基地局を積み、「船の上の基地局」へと変貌する。

船内には80人分の宿泊設備を備え、ひと月を超える滞在も可能だ。

船の最も高い場所へ向かうと、広い甲板がある。

電波の都合上、高さが必要なのため、こういったところに船上基地局の設備を設営することが想定される。

深刻な人材難など課題も山積

「船の上の基地局」は、能登半島地震で稼働した。

発災5日後から、輪島市の沿岸エリアに通信を提供。当時はNTTグループとKDDIの2社による合同プロジェクトだったが、今ではソフトバンクと楽天モバイルも加わり、携帯大手4社の基地局が運ばれることになった。

普段は競合する各社が、手を取り合った。

しかし、船に積んだ基地局だけで、被災した全域を復旧できるわけではない。

1つの基地局でカバーできる範囲は数キロで、動画の閲覧など容量の大きな通信は想定されていないという課題もある。

携帯大手4社では、車での基地局運用や、避難所へのWi-Fi提供。事務所の共同利用など、さらなる支援に向けた検討を重ねているとしている。

アメリカで開発されている「空飛ぶ基地局」にも、天候などによって電波状況が左右されるという課題があり、解決に向けた技術開発が進められている。

さらに、課題として浮かび上がったのは、災害時に通信網の整備や復旧を担う人材の不足だ。

東京大学大学院・森川博之教授は、「災害時の通信網の整備などは、通信事業者の自己負担に頼る部分が大きく、通信料の『安さ』を各社が競争している状況では、費用が企業経営の重荷になっている」などと指摘。

政府が主導して、災害時の通信確保に向けて、国民全体でどう負担をしていくのか通信料の見直しも含めて制度設計を図る必要性を強調する。

災害時の命綱となる通信。

政府と民間が一丸となった取り組みが早急に必要とされている。

（「イット！」10月22日放送より）