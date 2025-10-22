【独自】「17歳の息子が高市氏に恋…」高市首相のアメリカ勤務時の元同僚が明かす素顔「ピーナッツバターが大好物」「親切で思いやりが」

今から37年前、アメリカの連邦議会で働いていた高市首相。

FNNは、当時の高市首相を知る人たちに話を聞くことができました。

日本初の女性首相誕生に、3年前にイタリア初の女性首相に就任したメローニ首相は、SNSで「心からの祝意」を表明。

一方、中国国営テレビは22日朝のトップニュースで「日本維新の会を取り込むことで首相になったが、自民・維新両党の間にはまだ意見の相違があり、国会でも過半数に至っておらず、今後の政権運営は厳しいものになるだろう」と伝えました。

また、これまで女性が大統領に選ばれたことがないアメリカでは、CNNが「歴史的に男性中心の日本にとって画期的な出来事となった」などと報じています。

高市首相の就任はアメリカ・ワシントンでも大きな話題となっていて、街では「（高市氏は）とても保守的だと聞いています。日米関係を重視しているとも聞いている」「彼女のリーダーシップのもと、日本が今後どのように発展していくのか楽しみです」などの声が聞かれました。

37年前、アメリカ連邦議会の議員事務所で下積み時代を過ごしていた高市首相。

取材班は、バージニア州に住む元同僚バーサ・ラムロウさんを訪ね、当時の話を聞きました。

高市首相の元同僚 バーサ・ラムロウさん：

彼女は1988年1月にオフィスに来ました。彼女は本当に素晴らしい若い女性でした。当時からとても賢くて自信に満ちていて、自己中心的ではなくとても親切で思いやりがありました。

コロラド州選出として初めての女性下院議員となったパトリシア・シュローダー氏の事務所で1987年から1989年にかけて働いていた高市首相。

真面目で優しく、笑顔を絶やさないその姿は、多くのスタッフを魅了し、ラムロウさんの息子は恋に落ちたといいます。

高市首相の元同僚 バーサ・ラムロウさん：

当時、息子のエリックは17歳で、彼女（高市氏）は27歳。エリックはまだ高校生だったけど、彼は恋に落ちた。彼女に夢中になってたわ。

ラムロウさんが今も大切にしているものは、高市首相が初当選から2年後の1995年に贈ったメッセージ付きの本。

高市首相の元同僚 バーサ・ラムロウさん：

彼女の幸運を祈っています。そして、彼女が何をするにせよ、これからも成功し日本の人々のために働き、生活をより良くしてくれると確信しています。

一方、別の元同僚は高市首相が愛した食べ物を明かしてくれました。

高市首相の元同僚 キップ・シェルーテス氏：

私はいつも早苗さんとピーナッツバターを結びつけて思い出します。何と言っても早苗さんは、日本にピーナッツバターを持ち帰ったんです。だから私が彼女を最も強く覚えているのは、ピーナッツバターが大好物だったという点です。

高市首相は26日からマレーシアで開かれるASEANの会議に出席。

帰国後は、来日するトランプ大統領との日米首脳会談に臨むなど、就任早々、外交手腕が問われることになります。