10月末に韓国・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に参加するとされる米トランプ大統領。その際、北朝鮮の金正恩総書記と会合することが確実視されているようだ。

2018年6月、シンガポールで行われた米朝首脳会談での金正恩朝鮮労働党委員長（当時／左）とトランプ米大統領 ©getty

北朝鮮の内部事情に詳しい消息筋によると、北朝鮮側は金正恩氏とトランプ氏との会合を、韓国と北朝鮮の軍事境界線がある板門店(パンムンジョム)の、北側地域で行うことを希望しているという。

「今度は南側には渡らない」

金正恩氏は、「今度は板門店の南側には渡らない」と話しているようだ。金正恩氏自ら「敵対的な二つの国家」とした南側、韓国側の領土には踏み入らないと読み取れる。

「米朝は3カ月前から、第3国のシンガポールとマレーシアで事前に接触している」（前出の北朝鮮消息筋）

トランプ氏は今年8月の韓米首脳会談で「今年中に金正恩氏と会いたい」と語っていた。金正恩氏も9月21日の最高人民会議で、「個人的にはアメリカ大統領のトランプ氏に対する良い思い出を持っている」「（米国が）非核化への執念を捨て、現実を認めたうえで我々との真の平和共存を望むなら、我々も米国と向き合えない理由はない」と述べている。

板門店周辺では、金正恩氏とトランプ氏の会合をにおわせる動きも出てきている。

見学ツアーが突然中止に

板門店で行われてきた共同警備区域（JSA）への見学ツアーが、APEC開催期間と重なる10月末から11月初旬まで中断されることが確認された。このツアーはもともと南北間の緊張の高まりによって一時中断され、今年5月に再開されていたが、今回の中断は、米朝会談の可能性に備えた措置という見方が強い。

これは在韓国連軍司令部の要請によって行われ、同期間は一般人だけでなく国連軍司令部主管の外国人特別見学も行わないという。

「10月末から11月初旬には、韓国統一省が実施する板門店特別見学はありません」（統一省報道官）

「少し非常識な人」「若者たちは自分の国の事情より…」

北朝鮮でトランプ氏はどのように見られているのか。脱北者が中朝国境周辺に住む家族との会話を書いたブログを読むと、第2次トランプ政権発足後、一部の現地住民は、「今後（米国と）対話があるなら、今回はうまくいけばいい」という期待を持った反応を見せているということだ。

また、別の住民はトランプ元大統領を「少し非常識な人」と評価し、今後、北朝鮮に対する米国の政策がどのように変わり、これが住民にどのような影響を及ぼすのか不安感を持って注目しているという。

「（北朝鮮の）若者たちは発展のない（自分の）国の事情より、国際情勢をより敏感に、興味深く見守っている」とし、「希望的な未来を切実に望む若者たちは、仲間同士で集まり『トランプ政権の継続が我が国の政治や経済に、より直接的な影響を及ぼしてほしい』という願いを示している」と話した。

一方、（北朝鮮の）清津(チョンジン)市の若者たちはトランプ氏の服やヘアスタイル、性格、趣味はもちろん、彼の妻と子供など家族関係に対しても好奇心を見せながら「本当に特異な米国大統領」と話しているという。トランプ政権による自国優先主義政策について、「米国と帝国主義の総破産につながるだろう」とする報道もある（朝鮮中央通信、3月15日）。

会合が行われる場所は…

米ホワイトハウスの関係者は先月30日、「トランプ大統領は金正恩氏といかなる前提条件もなしに対話することに依然としてオープンな立場をとっている」と明らかにした（聯合ニュース2025年10月１日）。

もし会合が板門店北側地域で行われるとすれば、場所は板門閣の付属建物である、「板門館」（旧・統一閣）になる可能性が高い。旧・統一閣は2018年5月に韓国の文在寅大統領（当時）と金正恩氏が2度目の南北会談を行った場所だ。

北朝鮮は2024年1月ごろ、板門店の統一閣の扁額(へんがく)を「板門館」に変更し、新たに取りつけたという。統一閣は1985年8月、金正日(キム・ジョンイル)総書記の指示で作られた会談用の建物だ。

第1次トランプ政権の2018年には、シンガポールでの第1回米朝会談を控える中、ソン・キム駐フィリピン米国大使（当時）がチェ・ソンヒ北朝鮮外務次官（当時）に会い、6回もの実務会談を行ったのもこの旧・統一閣であった。統一閣の名称は金正日総書記自らが名付けたと知られている。

「統一」を一つ一つ消している

北朝鮮は「板門閣」付近にいくつも建てられていた碑石をすべて撤去したという。これについて韓国政府消息筋は「すべての碑石には統一関連の文言が書かれていたと把握している」と伝えた。金正恩氏は、「統一」に関連する資料や文句などを祖父の金日成(キム・イルソン)時代から父親の金正日(キム・ジョンイル)時代まで、一つ一つ消していると言われる。

これに対し在日朝鮮総連所属の在日朝鮮人たちの多くは、金日成時代から続いてきた「統一」を捨てたことについて、混乱しているという。

トランプ氏はマレーシアのクアラルンプールで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議に出席した後、10月27日〜29日に日本を訪問し、29日から韓国に滞在するという日程で、韓国政府と調整しているとされる。

「今回の会合は条件なしの場という方針で、次の会談の日付や場所を決めるだろう」（前出の北朝鮮消息筋）

「核放棄はない」と、北朝鮮がこれまで強固に主張してきたように、今回の会合ではアメリカまで飛ばせるような大陸間弾道ミサイル（ICBM）だけを議題にして、非核化問題には触れない可能性もある。そうすれば、日本と韓国など周辺国にとっては最悪の状況となるだろう。

トランプ氏は2019年6月、主要20カ国・地域（G20）首脳会議に出席後、SNSで金正恩氏に呼びかけた後に韓国に飛んできて、板門店の軍事境界線を挟んで金正恩氏と握手し、南側（国連側）の施設で会談した。

2025年9月3日に中国の戦勝80周年記念パレードに出席し、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領と肩を並べ、歴史的な3ショットを世界にアピールした金正恩氏。たとえ条件なしの対話だとしても、板門店でトランプ大統領と握手するショットを収めるのは無駄ではないと考えるかもしれない。

（朴 承萊）