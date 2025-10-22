Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¤¤¡×£²ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ò´°Á´ÈÝÄê¡¢Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸À½ä¤ê
¸µKAT¡ÝTUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²²Â¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
Ãæ´Ý¤ÏÍò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤È¥Õ¥é¥Ã¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ãæ´Ý¤ÏÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î4¿Í¤ÇYouTube¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤è¤Ë¤Î¡Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ´Ý¤Ï¡Ö»£±Æ¡¢º£»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡ÊÆóµÜ¤È¤Ï¡ËºÇ¶á²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´Ï¢Íí¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¤¤¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¤¤¤È¡×¤È2²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤Á¤í¤óÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Íè½Õ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¤¬19Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î11·î3Æü¤Ë5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³èÆ°ºÆ³«¸å¤Î5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£