霜降り明星のせいや（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。交通事故に遭ったと明かした。

せいやは「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧注意】」と題した10分ほどの動画をアップ。ロケバス内で「ほんまヤバかったな。ほんまに事件。死にかけました」と切り出した。高速道路をタクシーで移動中「分岐点？のところにドーンって。びっくりしたよな？」と女性マネジャーに投げかけた。

そして「高速道路のど真ん中に止まったんですよ。交通事故で！ 人生で初めてやってんけど。バリ危なかった。後続車来てたら終わってた、俺ら。シートベルトしてよかった。身をもって分かった」と説明。

その後、動画では事故直後の現場を「※事故後、端に寄って安全な場所で撮影しております」とのテロップを掲出して公開。2股道路の中央にある黄色の緩衝材が大きくへこんでいた。

せいやはさらに「あれがボーンってなって」と説明。黄色の緩衝材の一部がタイヤと車体の間に挟まっている写真も公開。それでも事故後すぐに発した言葉は「動画回そう！」だったという。