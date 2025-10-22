日銀秋田支店は、県内の景気について「緩やかに回復している」として、去年11から続く判断を据え置きました。



景気を判断する要素のうち、「生産」は先月に続いて「弱めの動き」で、日銀秋田支店は米価高騰に伴う商品の値上げによる影響を注視する必要があると指摘しています。



日銀秋田支店は、今月の県内の景気を「緩やかに回復している」と判断しました。



判断は去年の11月から変わっていません。





景気の動向をみる、6つの分野も先月から大きな変化は見られませんでした。特に景気判断で大きなウエイトを占める「個人消費」は、「物価上昇の影響を受けつつも緩やかに回復」という判断を継続しています日銀秋田支店 種村知樹支店長「ほとんどのホームセンターやスーパーで客数と購入点数の落ち込みがみられる一方、食料品を安価に販売しているドラッグストアではスーパーの需要をある程度代替しているのか販売額が増加しています」日銀秋田支店の種村知樹支店長は、「消費者の生活防衛志向は根強い」と述べながらも、去年産のコメの販売が好調であることや、コンビニの売り上げが持ち直している事を理由に挙げました。一方、機械や食料品などの「生産」は先月に続いて「弱めの動き」の判断でした。中でも食料品は米価の高騰による値上げが検討されている商品も多く、種村支店長は客離れによる影響を注視する必要があると指摘しています。