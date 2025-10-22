ABS秋田放送

大館市の子どもたちが自分たちで苗を植えたサツマイモを収穫しました。

収穫したサツマイモは、来週、秋田市の大森山動物園に届けられ、カピバラやレッサーパンダなどにプレゼントされます。

サツマイモを収穫したのは、大館市の南小学校の全校児童約70人です。

22日は地元の保育園の園児や地域の人たちも参加しました。

南小学校では2013年から、育てたサツマイモを秋田市の大森山動物園に寄贈しています。

子どもたちの思いが詰まったサツマイモは、カピバラやヤマアラシ、それにレッサーパンダなどに日々のごはんとして提供されています。

22日収穫したのは、5月下旬に苗を植えた「紅はるか」です。

子どもたちは、1時間ほどかけて、次々とサツマイモを掘り出しました。

記者
「そんなにいっぱいとれてどう？」
児童
「楽しいですね」

2年生
「80個はいったと思います」

4年生
「みんなと協力できてサツマイモを収穫できて楽しかったです」

3年生
「大きなイモや小さなイモをいっぱい掘れてうれしかったです」

4年生
「根っこが硬くてなかなかとれないサツマイモがあったので、そこが大変でした」

4年生
「今年は去年の2倍ぐらい食べてほしいと思ってます」

6年生
「サツマイモを食べて元気になってくれるとうれしいなと思います」

力をあわせて収穫したサツマイモは、約1.5トン。

児童たちは、来週、大森山動物園へ届けることにしていて、サツマイモは地域の福祉施設などにも贈られる予定です。