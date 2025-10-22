男鹿市の加茂青砂地区にある耕作放棄地を開墾した団体が、「収穫祭」と銘打った催しを開きました。



哲学者と探検家の講演も行われ、来場者が実りの秋と学びの秋を満喫しました。



■耕作放棄地を開墾し育てた野菜で郷土食を

加茂青砂地区がある男鹿市戸賀。



今月上旬、コミュニティーセンターで地元の食材を中心にした料理づくりが進められていました。



中には、主催した団体が作った野菜もあります。





■哲学者と探検家の講演会「私たちは今、どういう時代に生きているのか」

加茂青砂の高台にある「リゾート農園」。地区の内外から集まった団員で立ち上げた「境界なき土起こし団」が耕作放棄地を開墾し、カボチャやジャガイモなどを育ててきました。「かもあおさ収穫祭」と銘打った催しでふるまった手料理。境界なき土起こし団 新堂秀団長「あんぷらなんですけども、男鹿の名物で、ジャガイモと片栗粉を混ぜて作ったお餅で、男鹿で、食糧難だった時代から重宝されてきた、男鹿に根付いた郷土食となっております」団員と来場者が食卓を囲み、郷土食を味わいました。あんぷら餅食べた人の感想「ん。もち」「おいしい」「やわらかいね」「おいしい」「もちもち」

収穫祭では講演も行われました。



テーマは「私たちは今、どういう時代に生きているのか」。



登壇した哲学者の内山節さんは、野山が面積の9割余りを占める群馬県上野村と、東京の2つの拠点で生活しています。



その生き方も踏まえて、個人が大切にされる時代の心構えを伝えました。



哲学者 内山節さん

「いろんな自然を含む他者のために、生きていくことが、最終的には自分の得にもなっていくというですね。で、しかも、それは自分でもなくて、つながりあう世界の中に、生きることが、すべての人の幸せに、どこかでつながっていくみたいな、そういう世界を今、模索する時代に入ってきた」



秋田市の探検家髙橋大輔さんは、2005年に、「ロビンソン・クルーソー」のモデルになった実在する人物の住居の跡を見つけた経験。



そして終戦直後に男鹿市の本山に墜落したB29の機体の一部の発見から、埋もれた歴史をこの時代で明らかにしていく意義について講演しました。



探検家 髙橋大輔さん

「自分たちが今いる時代。戦後80年という時代で、そのやっぱり一つの転換期を、迎えているんだと思います。そういうその時代性の中で、この80年たった機体、B29の機体というものが、今後、どういうような役割を果たしていくのか、いってほしいのかというのが、より明確になってきた」

■境界なき土起こし団 加茂青砂集落の架け橋に

登壇した2人を囲んで座談会も開かれました。



「境界なき土起こし団」の団長で、この春加茂青砂に正式に移住した大学3年生の新堂秀さんは、取り組みを通して新しい関係性が生まれた一方、課題も見えたと話します。



境界なき土起こし団 新堂秀団長

「まだまだメンバーも少ないですし、集落全員の方と接点ができているかというとそれは全くできていないので、これから団を大きくするとともにそういったところも広げていって、集落の中の土起こし団。土起こし団が加茂青砂の集落の中と外をつなぐ架け橋。となっていければもっと集落の中での関係性の再構築という点で生み出せるのではないかと考えています」



探検家 髙橋大輔さん

「少なくとも取り組みを何かしなければいけない。その一つが、この加茂青砂の土起こし団という形にこうなっている。そういう気持ちがですねこういう形の、運動につながっているんだなと」



哲学者 内山節さん

「こういうものがあれば、地域はうまくできますよ、なんていう、そんな方法はないんだと思います。むしろあの、小さな積み上げが、いっぱい積みあがってくるといい地域ができていくということだろうという気がします」



結成から2年が経った土起こし団。



その根は少しずつ加茂青砂の土地に伸び始めています。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



かもあおさ収穫祭は2日間にわたって開かれました。



23日は、地区の小学校だった建物で開催された2日目の催しの模様をお伝えします。