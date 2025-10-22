県産食品の輸出拡大に向け、県は、貿易事業の拡大に取り組む機関、ジェトロとの連携を始めます。



英語のウェブサイトを通じて事業者や商品の情報発信を強化しさらなる商談の成立につなげたい考えです。



県産の食品や加工品の販路拡大のため、県は海外のバイヤーと国内企業との商談を取り持つサービスを展開する日本貿易振興機構＝ジェトロとの連携をスタートさせることになりました。





県は今年2月、国内のバイヤーに向けて県産の食品や加工品、その事業者を紹介するウェブサイト＝「千彩万食」を立ち上げました。県内に約350ある食品事業者のうち、200社ほどが登録しています。県はこのウェブサイトに新たに「デジタルカタログ」と称したページを追加し、海外のバイヤーに向けて事業者や商品の情報を英語で掲載します。これにジェトロは、国内外のおよそ6,200人のバイヤーが登録する自社のサービス＝「ジャパンストリート」に掲載されている県内の事業者や商品などの情報を提供します。ジェトロの運営するサービスでは特定のバイヤーだけが情報を閲覧できる一方、一般に公開されている県のウェブサイトではより多くの消費者・バイヤーに情報を発信できると期待されています。ジェトロ 土屋貴司デジタルマーケティング部長「発酵食品ですか、そこはひとつ秋田県の特徴だと思います。それから言うまでもないんですけど日本酒ですね、日本酒はもうその土地土地でおいしいお酒が日本全国津々浦々あるんですけど、秋田県の日本酒というのもこれもPRの仕方によってはかなりポテンシャルを秘めている」県観光文化スポーツ部 岡部研一部長「供給力がある企業の支援を行ってございますので、そうした面でですね供給力持ってブランド力持ってジェトロのお力も借りて、というようなそういったプロセスでですね、広めていければと考えております」県はデジタルカタログを追加したウェブサイトを来年2月ごろに立ち上げることにしていて、まずは40の事業者と200品目の商品情報を掲載することにしています。