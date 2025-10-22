相川七瀬、「#ねこあるある」投稿に反響「癒やしですね」「可愛い迷惑行為」「かまってもらいたいんだね」
歌手の相川七瀬（50）が20日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・虎ノ助くんに“作業を邪魔される”かわいらしい写真を投稿し反響を呼んだ。
【写真】「可愛い迷惑行為」資料の上に居座る相川七瀬の愛猫・虎ノ助くん
相川は「あの、やめてほしい 資料読めない #ねこあるある」のコメントとともに、虎ノ助くんが資料の上に居座っている写真をアップした。
この投稿にファンからは「猫癒やしですね」「いよいよ修論のまとめかなー??応援しています」「とらちゃん癒やされますね 降ろしても乗ってくる可愛い迷惑行為」「かまってもらいたいんだね」「猫あるあるですよね 家で飼ってた猫も、新聞とか見てると邪魔してきてました」「やるやる〜 パソコンの上もお気に入り」「我が家の猫も同じです、かまってアピール！」「愛い写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。
