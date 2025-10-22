鈴木奈々「2人とも肌が綺麗で小顔」“女子会”3ショットに反響 3人で焼肉満喫「美女三人かわいい」「大好きな方達」
モデル・タレントの鈴木奈々（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。「この間、益若つばさちゃんと中村麻美ちゃんと焼肉に行きました！」と報告し、モデル・タレントの益若つばさ（40）と元「ミス青山コンテスト2015」ファイナリストで現在は人気ブランドのディレクターとして活躍する中村麻美氏（30）との3ショットを公開した。
【写真】「美意識上がりました」“女子会”3ショットを披露した鈴木奈々＆益若つばさ＆中村麻美氏
鈴木は続けて「2人とも肌が綺麗で小顔！可愛すぎるお二人と遊んで美意識上がりました 美容の情報交換し合ったり恋バナしたり楽しかった」と楽しいひとときを振り返った。
この投稿に益若から「楽しかったねー！初奈々パパにも会った！」とリアクションがあったほか、ファンからは「美女三人かわいい」「大好きな方達が集まっていて勝手にうれしい…」「三人さん共、美人ですね！」などのコメントが寄せられている。
