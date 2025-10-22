「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」

＜シンデレラ・ヒロイン3部作＞の最高傑作との呼び声高い「シンデレラはオンライン中！」(2016年)で頭角を現し、ヤン・ヤンと7年ぶりに再共演した「消せない初恋」(2023年)でも熱いブロマンスが支持を集めたチャン・ビンビン(張彬彬)。

そんな男性同士の固い絆や熱い友情モノがハマる一方で、端正な容姿を生かした古装劇にも引っ張りだこ。ヤン・ミー演じるヒロインの初恋相手を好演した「永遠の桃花〜三生三世〜」(2017年)で人気に火が付くと、ディリラバ扮する麗姫を寵愛する秦の始皇帝・嬴政を威厳たっぷりに体現した「麗姫と始皇帝〜月下の誓い〜」(2017年)、アジアNO.1女優のアリエル・リンの相手役に抜擢された「花不棄〈カフキ〉-運命の姫と仮面の王子-」(2018年)と、トップ女優と組んで大ヒットした古装劇は数知れず...。

中国特有の人気ジャンル"仙侠"の世界観に引き込まれる「千輪桃花(せんりんとうか)〜永遠に咲き誇る愛〜」(2024年)では、上海を拠点にしたアイドルグループ・SNH48出身のスン・ジェンニーを相手に、濃密なドラマを繰り広げている。

チャン・ビンビンと、SNH48出身のスン・ジェンニーによる壮絶なラブロマンス「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

11月6日(木)よりアジアドラマチックTV（アジドラ）にて放送されるこの「千輪桃花(せんりんとうか)〜永遠に咲き誇る愛〜」は、中国の伝統的な道教思想を背景に、正と悪を超えて惹かれ合う男女の姿を描く壮絶なラブストーリー。

神や妖(あやかし)、悪や人などが共存する世界観を映し出す本作で、ビンビンはクールな冷徹な仙盟盟主、ジェンニーは妖艶な暗域の聖女という、敵対関係にありながら愛に目覚める男女を演じている。

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

混沌に包まれ、天と地が分かれて"三界"が誕生した古代――神器・混沌珠を発見した人族は、その力を利用して万仙陣の結界を敷き、暗族を暗域に封じ込めるも、結界に綻びが生じ、今まさに暗族たちが人界へと侵入しようとしていた。

それを食い止めようと仙盟の修士・謝雪臣(チャン・ビンビン)が立ち向かうが、暗域の尊主・桑岐(ハン・ドン)に惨敗。3日で息絶えるとされている過酷な刑罰を受け、体力の限界を迎える寸前にいた謝雪臣のもとへ、暗域の聖女・暮懸鈴(スン･ジェンニー)が現れる...という波乱の幕開けが描かれる。

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

まず強烈なのが、謝雪臣と暮懸鈴の出会いだ。傷つき血を流す謝雪臣の前に現れた暮懸鈴は、縛られた謝雪臣の顔を覗き込み、いきなり濃厚なキスを仕掛ける。そして「こんな色男が死ぬのは惜しいわ」と言い放ち、想像を絶する刑罰に7日間も耐え抜いた謝雪臣に意味ありげな笑みを送る...。妖艶な暮懸鈴に扮したジェンニーが初登場シーンから小悪魔ぶりを発揮する。

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

その後も、謝雪臣を押し倒したり、唇を奪ったり...。「接吻したんだから少なくとも半月は大切にしてよ」「私って好きな人には正直なの」と積極的に迫る暮懸鈴に対して、クールな表情を崩さない謝雪臣。暮懸鈴は、実は"ある思惑"があって彼に接近しているのだが、謝雪臣はそんな色仕掛けにも惑わされることのない清廉なキャラクターだ。その甘すぎないソフトなツンデレっぷりが絶妙で、2人の温度差を感じる"ケミ"が序盤のコミカルなムードを作り上げている。

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

そんな2人の間で徐々に深まっていくロマンスの気配...。とはいえ、人間を信じ守ろうとする謝雪臣と、暗族である暮懸鈴とは、どうあがいても敵同士。「あなたに手を出すべきではなかった...」と切なげな表情を浮かべる暮懸鈴を、謝雪臣が堪らずに抱きしめ激しく唇を重ねるなど、2人の恋愛模様も次第にヒートアップ。常に冷静だった男の恋心にも火がつき、相対する世界に生きねばならない2人の悲恋が、美しくも儚い光を放っていく。

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 (C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

序盤は魅惑的な暮懸鈴のアプローチの連続ながら、次第に本物の愛に目覚めていく2人の関係性には引き込まれること必至。互いが属する世界に阻まれながら育む純愛に胸打たれる...そんな切ない大人のロマンスだ。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜

放送日時：2025年11月6日(木)17:30〜

※毎週(木)(金)17:30〜

チャンネル：アジアドラマチックTV（アジドラ）

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ