「濃ゆいメンバー」高嶋ちさ子、豪華メンバーとの集合ショットを公開！「ちさ子さんが優しく見える…」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは10月21日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】高嶋ちさ子＆豪華メンバーの集合ショット
ファンからは「受賞おめでとうございます」「濃ゆいメンバー」「いい女勢ぞろい」「圧倒的オーラ」「ちさ子さんが優しく見える…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】高嶋ちさ子＆豪華メンバーの集合ショット
「いい女勢ぞろい」高嶋さんは「なんとこの度『ベスト・ヘア賞２０２５』に選ばれました」と報告し、4枚の写真と1枚の画像を投稿。「ベスト・ヘア2025」の授賞式の様子やオフショットを載せています。同じく受賞したのはカーリングの本橋麻里選手、俳優の夏木マリさん、萬田久子さん、作家の川上未映子さんというメンバー。豪華な集合ショットは神々しさすら感じられます。
夏木さんも受賞を報告同日、夏木さんも自身のInstagramを更新。「ベスト・ヘア2025という賞をいただきました！」と、受賞を報告しました。また「最近の写真を並べてみました〜」と、最近のヘアアレンジを写真で紹介しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)