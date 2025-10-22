MONSTA X・ショヌ、『乗り換え恋愛4』のOST歌唱！『As You Wish』で甘美な歌声届ける

ボーイズグループMONSTA Xのメンバー、ショヌが『乗り換え恋愛4』のOSTを歌唱した。

【写真】ショヌ、黒タンクトップからマッチョな肉体

10月22日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、ショヌが参加したTVINGオリジナル恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』のOST Part3『As You Wish』がリリースされた。

『As You Wish』は誰かの気持ちを確認したいが、簡単にはわからない夜の妙な緊張とときめきを盛り込んだ楽曲だ。

ドライビングビートのうえの電子音楽的な要素とアコースティックの質感が調和した洗練されたポップナンバーで、ショヌの柔らかくて甘美な歌声が楽曲の伝える感情を際立たせる。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ショヌ

ショヌは完成度の高いボーカルとパフォーマンスの実力で、早くからK-POPファンの間で印象を残した。最近、MONSTA Xの13thミニアルバム『THE X』に収録された『N the Front』で完全体の活動を展開したのに続き、音楽ウェブバラエティ『リムジンサービス』にも出演。音楽の幅広さを表し、ボーカリストとしての底力を証明した。

ショヌは現在、ウェブバラエティ『NOPOGY』のレギュラーMCとして活躍し、センスのある進行と格別なバラエティセンスで視聴者に笑いを届けている。多彩な活動で“オールラウンダーアーティスト”とされているなか、『As You Wish』を通じて、再度本業の存在感を確認できた。

なお、ショヌが歌唱した『乗り換え恋愛4』OST Part3『As You Wish』は10月22日18時にリリースされた。

（記事提供＝OSEN）