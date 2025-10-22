韓国初代アイドルグループ「消防車」メンバーの妻が死去…夫のダンスも多数手がけた振付師

韓国初代アイドルグループのメンバーの妻がこの世を去った。

10月22日、韓国メディア『STARNEWS』は、1980年代に一世を風靡したボーイズグループ「消防車（ソバンチャ）」のメンバーであるキム・テヒョンの妻で振付師のキム・ギョンランさんが死去したと報じた。

キム・テヒョンは「消防車」として活動していた当時、振付師としてグループに関わっていたキム・ギョンランさんと出会い、その後に結婚。2人は2012年にMBCの情報番組『気分の良い日』に出演し、妻が「消防車」の振付の大半を担当していたというエピソードを明かしている。

その際、キム・ギョンランさんは「『消防車』の『通話中』の振付も私が作った。大したことのない動きでも、3人が踊るとまるで違って見えた」と当時を振り返っていた。

また、キム・テヒョンは過去の番組で「バラエティ番組で初めて出会い、つらい練習生時代には大きな支えになってくれた。だがデビュー直前に誤解が生じて別れ、妻は香港へ行ってしまった。それでも6カ月間、国際電話で気持ちをつないでいた。本当に簡単な恋愛ではなかった」と語っていたこともある。

（写真提供＝OSEN）キム・テヒョン

「消防車」は1987年、イ・サンウォン、チョン・ウォングァン、キム・テヒョンの3人組としてデビュー。その後、イ・サンウォンが脱退し、ト・ゴヌが加入して活動を続けた。

“第一世代アイドルグループ”と称される「消防車」は、『昨夜の話』『通話中』『彼女に伝えて』『白い風』など数多くのヒット曲を残し、K-POPアイドルの先駆け的存在として人気を博した。グループ解散後、キム・テヒョンはソロアーティストとして活動を続けながらプロデューサーに転身し、1990年代にはボーイズグループNRGを誕生させている。