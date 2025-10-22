「発狂しちゃう」NCT・マーク、破壊力抜群の黒髪×黒スーツ姿が話題！成熟した魅力に注目【独自写真】

ボーイズグループNCTのメンバー、マークが洗練されたオールブラックのスーツ姿を披露した。

【写真】色気マシマシ…ダンディなマーク

去る10月21日、マークはソウル三清（サムチョン）洞のDARTスタジオで開催されたイベント「ブシュロン2025カルトブランシュハイジュエリーコレクションインパーマネンス」に参加した。

マークが選んだメインアイテムは黒色のダブルブレストジャケットだ。オーバーサイズシルエットで製作されたこのジャケットは、肩のラインをゆったりと落として余裕のあるフィットを強調し、クラシックなテーラーリングに現代的な感覚を加えた。

マーク

また、同日のスタイリングで最も目を引いたのは、胸に飾った銀色のカブトムシのブローチだ。オールブラックのルックのうえにシルバートーンのブローチは、視覚的なポイントを提供し、単調になりうるスーツスタイルに高級感のある個性を加えた。

スーツのなかには質感が際立つ黒色のニットトップを着用して、深みを与えた。ニットのテクスチャーがジャケットの滑らかな素材と対比を成し、視覚的に際立った。腰にはメタルのバックルとリングのディテールが特徴的な黒色のレザーベルトを着用して、ウエストラインを強調し、パンクとモダンロックの感性を加えた。

そして、ボトムズとしてはワイドフィットのブラックパンツを選び、トップスのオーバーサイズシルエットと調和を成した。足元はボリューム感のあるブラックレザーブーツで仕上げ、全体のシルエットに重みを加え、ダークな雰囲気を際立たせた。

マーク

最後に、マークのヘアスタイルは濡れたような質感の黒髪だ。額を露わにしたオールバックスタイルに自然に流れた前髪がシックでありながらも柔らかい印象を同時に演出した。

ファンの間からは、「マークのダークな雰囲気が完璧だ」「カブトムシのブローチがセンスある」といった反応が寄せられていた。

音楽からファッション、文化全般へと影響力を拡大しているマーク。彼の今後の活躍に期待が高まっている。

◇マーク プロフィール

1999年8月2日生まれ。韓国系カナダ人で本名はマーク・リー、韓国名はイ・ミンヒョン。2012年、マークが中学校2年生の時にバンクーバーで行われたSMエンターテインメントのオーディションに合格。当時は、カナダに住みながら長期休みのたびに韓国に行き練習生としての生活を過ごした。その後、マークが中学校3年生になるタイミングで家族で逆移民した。2016年、NCT 127のメンバーとしてデビューし、現在はNCT U、NCT DREAM、SuperMでも活動中だ。メインラッパーとして活躍しており、2017年にはラップがうまい高校生を集めたサバイバル番組『高等ラッパー』（原題）にも出演した。