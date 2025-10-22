巨人は、２９日からジャイアンツタウンスタジアム、読売ジャイアンツ球場の室内練習場にて、秋季キャンプを実施すると発表した。

■練習日

１０月２９日： 全軍＝午前９時開始

１０月３０日〜１１月１３日：午前の部＝午前９時開始 午後の部＝午後１時３０分開始

※練習日程や開始時間は予告なく変更となる可能性あり

※ジャイアンツタウンスタジアムでは練習開始１時間前に開場予定

※観覧スタンド閉鎖は１６時を予定。閉鎖時間前でもメイングラウンドでの練習が終了次第、観覧スタンドは閉鎖

■休養日

１１月２日、６日、１０日

※休養日は通常通り一般開放

※休養日は予告なく変更となる可能性あり

■場内フードショップ「Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ」営業

スタジアム内では、日本で最初のバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とＧタウンのコラボショップ「Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ」が営業中。

営業日：キャンプ期間中、休養日を除く全日程

営業時間：午前９時〜練習終了

※営業日・時間は予告なく変更する場合あり

■場内グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＴＯＷＮ ＳＴＯＲＥ」営業

場内２階一塁側コンコースでは、グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＴＯＷＮ ＳＴＯＲＥ」が営業中。

営業日：キャンプ期間中、休養日を除く全日程

営業時間：午前１０時〜練習終了

※営業日・時間は予告なく変更する場合あり

■ジャイアンツ球場

Ｇ球場はメイングラウンドの天然芝張り替え工事に伴い、一部を除くスタンド席が閉鎖中。

一部のスタンド席は、練習日、休養日ともに、おおむね午前９時頃に開場する予定。

詳細は球団公式ホームページまで。