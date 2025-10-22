38ºÐ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Ê¤É3¿Í¤Î²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡Ä
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿²ÐÍË¥¨¥ó¥¿¡Ö㊙¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ú¹ñ¶·ÙÈ÷Ì©Í¢¡¦Ì©Æþ¹ñ¥ß¥ä¥Ö¥ì¡õ3»ùÊì¤Î»¦¿Í¡Û¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û38ºÐ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Ê¤É3¿Í¤Î²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡Ä
¢¡²Á³ÊÊ¨Æ㊙¥´¡¼¥ë¥É¤ò±£Æ¿
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¶·ÙÈ÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄÉ¤¦¡ª
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¡£²ÙÊª¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¡ª²¿¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
°ìÊý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ÁÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ì©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¥¢¥¸¥È¤Ë·Ù»¡´±¤¬ÆÍÆþ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ì©Í¢ÉÊ¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
¢¡Çò¤¤¥À¥¤¥ä㊙ÁÜº÷¤ÇÉðÁõÆÍÆþ¡ªÌ©Í¢¼ê¸ý¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñ¶¤Ç¡¢Ì©Í¢¤äÌ©Æþ¹ñ¤òÁË»ß¤¹¤ëÀº±Ô¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡ª¥á¥¥·¥³¤Ç²È¶ñ¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¡£¿¦°÷¤¬²È¶ñ¤òXÀþ¸¡ºº¤¹¤ë¤È¡¢²ø¤·¤¤±Æ¤òÈ¯¸«¡ªÃË¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÌÕÅÀ¤ò¤Ä¤¯¡¢¤¢¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÇÌ©Í¢¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤Î¼êÃÊ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
°ìÊý¡¢Ì©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë²ø¤·¤¤¼ÖÎ¾¤òXÀþ¸¡ºº¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤Ë´ñÌ¯¤Ê±Æ¤¬¡ª°ìÂÎ¡¢²¿¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
¢¡3»ù¤ÎÊì38ºÐ¤ò»¦³²¡ª·Ù»¡¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë㊙°ÍÍê¤Ç¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ä
38ºÐ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥¥ã¥·¡¼¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ×¡¢3¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ä¤·¤Æ¡£
·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª²ø¤·¤¤3¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¼Ú¶â¤ò½ä¤ê¡¢Èà½÷¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È±½¤µ¤ì¤ëÃË¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ç¥¥ã¥·¡¼¤È¸À¤¤Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É×¡£
Èà½÷¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¹â¶¶±Ñ¼ù
ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà
°ë»³¤µ¤ä¤«
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼
ô¢ÂçÊå »°ÀÐ¶×Çµ
À¼¤Î½Ð±é
Á°ÌîÃÒ¾¼ ÀÐÅÄ²ÅÂå ÈôÅÄÅ¸ÃË ÀÄ»³¾÷ »³¸ýÎ©²Ö»Ò ßÀÌîÂçµ± ¤¦¤¹¤¤¤¿¤«¤ä¤¹ À¾ÅÄ¹ÉÆó
¡ÚÆ°²è¡Û38ºÐ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Ê¤É3¿Í¤Î²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤¬¡Ä
¢¡²Á³ÊÊ¨Æ㊙¥´¡¼¥ë¥É¤ò±£Æ¿
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¶·ÙÈ÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄÉ¤¦¡ª
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¡£²ÙÊª¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¡ª²¿¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
°ìÊý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ÁÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ì©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¥¢¥¸¥È¤Ë·Ù»¡´±¤¬ÆÍÆþ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ì©Í¢ÉÊ¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
¢¡Çò¤¤¥À¥¤¥ä㊙ÁÜº÷¤ÇÉðÁõÆÍÆþ¡ªÌ©Í¢¼ê¸ý¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¤È¤Î¹ñ¶¤Ç¡¢Ì©Í¢¤äÌ©Æþ¹ñ¤òÁË»ß¤¹¤ëÀº±Ô¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡ª¥á¥¥·¥³¤Ç²È¶ñ¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¡£¿¦°÷¤¬²È¶ñ¤òXÀþ¸¡ºº¤¹¤ë¤È¡¢²ø¤·¤¤±Æ¤òÈ¯¸«¡ªÃË¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÌÕÅÀ¤ò¤Ä¤¯¡¢¤¢¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÇÌ©Í¢¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤Î¼êÃÊ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
°ìÊý¡¢Ì©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë²ø¤·¤¤¼ÖÎ¾¤òXÀþ¸¡ºº¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤Ë´ñÌ¯¤Ê±Æ¤¬¡ª°ìÂÎ¡¢²¿¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
¢¡3»ù¤ÎÊì38ºÐ¤ò»¦³²¡ª·Ù»¡¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë㊙°ÍÍê¤Ç¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ä
38ºÐ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥¥ã¥·¡¼¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ×¡¢3¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ä¤·¤Æ¡£
·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª²ø¤·¤¤3¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¼Ú¶â¤ò½ä¤ê¡¢Èà½÷¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È±½¤µ¤ì¤ëÃË¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ç¥¥ã¥·¡¼¤È¸À¤¤Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É×¡£
Èà½÷¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¹â¶¶±Ñ¼ù
ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà
°ë»³¤µ¤ä¤«
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼
ô¢ÂçÊå »°ÀÐ¶×Çµ
À¼¤Î½Ð±é
Á°ÌîÃÒ¾¼ ÀÐÅÄ²ÅÂå ÈôÅÄÅ¸ÃË ÀÄ»³¾÷ »³¸ýÎ©²Ö»Ò ßÀÌîÂçµ± ¤¦¤¹¤¤¤¿¤«¤ä¤¹ À¾ÅÄ¹ÉÆó