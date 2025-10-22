第１０４代首相に選出された自民党の高市早苗総裁は２１日に新閣僚を発表し、経済安全保障担当相には４２歳の小野田紀美氏が抜てきされた。

一夜明けた２２日には小野田氏の事務所のインスタグラムが更新され、スタッフからの投稿で「昨日、国会にて第１０４代内閣総理大臣に高市早苗総裁が指名され、高市内閣が発足いたしました。小野田におきましては、経済安全保障担当大臣を拝命致しました。高市早苗総理のもと、全力で務めを果たして参ります」と改めて報告。シルバーのセットアップで閣僚メンバーとの記念撮影に臨んだ小野田氏のショットがアップされた。

ネットでは小野田氏がまとめている髪を下ろし、さらさらのロングヘアに変身したことも注目を集めている。

ＳＮＳ上では「小野田さんが髪下ろしてるの珍しい」「髪下ろしてるの初めて見た」「髪を下ろしてる小野田さん美しすぎ」「髪キレイサラサラ」「髪をおろした小野田さんが新鮮です ほぼモデルのよう」「もうモデル」「美しすぎん？」「惚れてまうやろー！！」「美人が増す」「エレガント」などの声が上がっている。