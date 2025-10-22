高橋克典、“新しい家族”を紹介「きゃぁ〜可愛い」「賑やかな高橋家になりそうですね」「成長とても楽しみ」「ニャンとも可愛い姉弟」 夏に続き2匹目の猫が仲間入り
俳優の高橋克典（60）が21日、自身のブログを更新。「家族増えました」とつづり、新たに迎え入れた猫を写真で紹介した。
【写真】「きゃぁ〜可愛い」「賑やかになりそうですね」高橋家の“新たな家族”として仲間入りした愛猫・ラヴィくん
高橋は7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを譲り受けたことを報告。毛並みの美しい子猫を「なんて可愛い」「ドンピシャでご縁いただいた子」と紹介し、「名前はミルリィちゃん」と明かしていた。
その後のブログでは、「名前を呼んでも来ない」「チュールが欲しい時だけ足元をするり」「リビングの真ん中でおひるね ずいぶん慣れてくれたんだなぁ」などと、ミルリィちゃんとの生活をその“距離感”とともにレポート。
そして「実は、、。」と題した今月20日のブログで、「もう1匹弟が来るかもしれない。。」と新たに猫を迎えることを示唆しており、翌日の仲間入り報告となった。
名前は「ラヴィくん」で、ミルリィちゃんにとって「本当の弟くん」なんだそう。高橋は「先に住んでたみーちゃんの洗礼を受けても動じない 大物の予感」と2匹になった猫との新たな生活に心を弾ませていた。
コメント欄には「きゃぁ〜可愛い」「賑やかになりますね」「めんこい」「可愛いですね弟君」「賑やかな高橋家になりそうですね」「ニャンとも可愛い姉弟」「癒しがまた増えましたね」「成長とても楽しみです」など、さまざまな声が寄せられている。
