Number_i、『Venue101』ライブ特番で特集 最新アルバムからテレビ初披露＆ファンからの質問に回答
3人組グループ・Number_iが、11月1日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』か派生した音楽特番『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』（後11：00）に出演する。
【画像】特番で放送！『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』ロゴが公開
2024年1月1日、1stデジタルシングル『GOAT』でデビュー。その後も「BON」、「INZM」、「GOD_i」をはじめとする数々のヒット曲を生み出し、世に衝撃を与え続けてきた。同年12月31日には紅白歌合戦にも初出場を果たした。
2025年5月にはアジア最大級のミュージックアワード、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にてベスト・オブ・リスナーズチョイスを受賞するなど、その人気を不動のものに。
そんな彼らが今回のVenue101 Presentsで最新曲から代表曲まで網羅した、特別なセットリストでお送りするライブ特番を101stで実施する。Number_iの魅力が詰まった、まさにTHE LiVEの名にふさわしい内容に。101stにオーディエンスも入り、熱いライブの雰囲気をそのままに届ける。またファンからの質問に答えるコーナーも用意される。
■Number_i メッセージ
この度、Venue101 Presentsに出演させていただきました！
最新アルバムからテレビ初披露の楽曲も披露させていただきます。
今回はファンの皆さんと一緒に作り上げたステージになっていますので、
ライブならではのNumber_iのパフォーマンス、トークをぜひ楽しんでください！
