【ムーミン】新作アニメーション映画がアメリカで製作決定！
『ムーミン』の著作権を保有するフィンランドのムーミンキャラクターズ社および米国の映画スタジオ「アンナプルナ」が、新作アニメーション映画の製作を開始したことが発表された。
『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代や国境を超えて広く愛され続けている。
トーベ・ヤンソンの描いたムーミンの小説シリーズは60を超える言語で出版され、コミックスは40カ国で展開されています。近年アメリカでは雑誌『ザ・ニューヨーカー』での特集や、ニューヨーク・ブルックリン公共図書館で展示が開催されるなど、再び注目され始めている。
本作は、アメリカで初めて製作される『ムーミン』の長編アニメーション映画。監督・脚本にはカートゥーンネットワークの人気シリーズ『スティーブン・ユニバース』を手がけたレベッカ・シュガーを迎える。プロデューサーには、『スポンジ・ボブ／スクエアパンツ ザ・ムービー』や『ラグラッツ』シリーズなどを手がけたジュリア・ピスター、制作は『ニモーナ』などで知られる「アンナプルナ」のアニメーション部門が担当する。
「アンナブルナ」は、2011年にミーガン・エリソンにより設立されたアメリカの映画スタジオ。様々な分野のクリエーターと協業しながら、映画、テレビ、ゲーム、アニメーション、舞台など質の高いオリジナル作品を世に送り出している。2022年に元ディズニー・アニメーション幹部のロバート・ベアードとアンドリュー・ミルスティンによってアナプルナ・アニメーションが設立され、話題作『ニモーナ』『ストレイ』などを手がけている。
原作者トーベ・ヤンソンの世界を新たな視点で描く『ムーミン』、続報もお楽しみに。
（C）Moomin Characters TM
