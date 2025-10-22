ミャクミャクの“全部の目”にっこにこ→お尻みせて去る お友達トゥンクトゥンクとの新商品【内容・販売店舗】
大阪・関西万博のミャクミャクと横浜花博「GREEN×EXPO 2027」のトゥンクトゥンクの公式コラボ新商品が22日、発表された。
新商品は『ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン』で、「GREEN×EXPO 2027」の開催500日前という節目に合わせて発売される。
「GREEN×EXPO 2027」を地元横浜から盛り上げるべく、横浜で長年愛される定番商品でミャクミャクとトゥンクトゥンクが仲良しコラボ。イラストでは、ミャクミャクが「横浜ハーバーダブルマロン」を両手に持ち、すべての目をにっこりさせ、トゥンクトゥンクとはしゃいでいる。
さらに、かわいいお尻を見せながら、去っていくミャクミャクミャクも描かれた。
「横浜ハーバーダブルマロン」は、薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込んだ、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品。
商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン
商品内容：「横濱ハーバー ダブルマロン」5個入
価格：5個入 1188円（税込）
販売予定店舗
・EXPO 2027 オフィシャルストア
・ありあけ直営店
・ありあけオンラインショップ ほか
※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性あり
（C）Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
