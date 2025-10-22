¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÏÎÁÍý¡×¼«Ê¬¤Î¤´µ¡·ù¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎTips¤È¤Ï¡Ú¥½¥Ë¥ó¤µ¤óinterview¡¦¸åÊÔ¡Û
¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë½÷Í¥¡¦¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¡£±Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµ±¤Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Æ¯¤¯4MEEEÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ä¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¸åÊÔ¡ä
É¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡
----ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í§Ã£¤Ë°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡ª
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÉü³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í§¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¾ò·ï¤Ç»ä¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ò·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
Í¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ï¤±¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤Þ¤º¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤«¤é¡£
----»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤à20Âå¡¦30 Âå¤Î½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤´µ¡·ù¤È¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤´µ¡·ù¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎTips¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»Å»ö¤¬¿É¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë»þ¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤È¿É¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÈ¯»¶¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Î¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¾¯¤·¤Å¤ÄÅÇ¤½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡ª¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤È¤¯¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊTips¤ò»ä¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÏÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¤â¤¦Ì´Ãæ¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£âÔÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÎÁÍý¤Ã¤Æ¡£µÙÆü¤Ï¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ÏÆÃ¤Ë»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¶³¦Àþ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤ËÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤¬À¸³è¤Î°ìÉô¤À¤·¡¢»Å»ö¤â¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¡£·Ð¸³¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ä¡¢»Ö¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÏ«¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤â¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª
¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥½¥Ë¥ó /
1983Ç¯3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2003Ç¯¤è¤ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¼ç¤Ê½Ð±éÉñÂæ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡Ù¡¢¡ØSIX¡Ù¡¢¡Ø¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¡¢¡ØFACTORY GIRLS¡Á»ä¤¬ÉÁ¤¯Êª¸ì¡Á¡ÙÅù¡£¡ÖÂè41²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¡×±é·à¾Þ¡¢¡ÖÂè26²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡×Í¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Ï¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù(NTV)¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù(NTV)¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥«¥é¡Ù(EX)¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¡£º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSIX¡ÙÆüËÜ¥¥ã¥¹¥ÈÈÇ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖSonim's 25th Anniversary Live¡ÖBeautiful Mission¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¢¡Sonim's 25th Anniversary Live¡ÖBeautiful Mission¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) ¡³«±é 15:00¡Á¡¿¢³«±é 19:00¡Á¤Î2¸ø±é¤òÍ½Äê¡£
²ñ¾ì¡§BAROOM(¢©107-0062ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-10-12)
