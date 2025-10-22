女優の市毛良枝（75）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。通信で大学に通った過去を明かす場面があった。

この日、「JO1」の豆原一成とのダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」のPRのため出演。同作で、市毛は亡くなった夫の書斎に遺された大学の入学案内をきっかけに、若い頃の夢だった「学び」の日々を謳（おう）歌する女性を演じている。

市毛は「ちょっと私は（100歳で亡くなった自身の）母をイメージしながらやりました。面白かったです」と笑顔を見せた。

市毛は高校卒業後に文学座の養成所に入り、芸能界入り。司会の黒柳徹子は「あなた自身が大学にいらっしゃることに憧れだったんですって？」と質問すると、市毛は「一番最初に書いた本の後書きに、“いつか大学にでも行って、もう一回勉強してみたい”みたいなことを書いたんですけど、全く実現ができていませんで」と苦笑した。

すると、黒柳は「願書を取りに、実際にいらしたこともあるんですって？」と指摘。市毛は「願書っていうか、学校に行って、一応その通信教育を受けようと思って。で、受けたんです」と実は通信の大学で学んだ過去を告白した。

先生から「通学に行った方が絶対楽だから、もう少し経ってお暇になったら、通学で大学行った方がいいですよ」とアドバイスを受けたといい、「“通信は本当に大変”って言われて。で“私が知っているだけでも12年かけて卒業できなかった人しか知らないわ”って言われたんで」と市毛。「実際、一応受けたんです、講座。（先生の）おっしゃる通りでした。できませんでした」と苦笑いを浮かべた。

「何年か学費だけ納めて途中で諦めましたけど。やっぱり1人だけで勉強するのって凄く大変です。1人であれだけの分量の資料を読んでレポートにまとめるとか、それは無理だなって思いました。特にまだもうちょっと忙しく仕事してましたから、なかなか難しかったですね」と話した。

黒柳は「これから大学に行くっていうのはどうです？」と聞くと、市毛は「いいかもしれませんが…でも、もうちょっと自由にいろんなことを追求することを覚えてしまったので、1人でも十分学べるかなって思って。道の先にいつも道が広がっていくので、どこかを追求していくと開けてくる気がする」とした。