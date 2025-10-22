今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進副学長が、東京で記念講演を行いました。

「基礎化学は時間がかかるんですね、ロングレンジでサポートする体制が必要だと思います」

北川副学長は、「多孔性材料」と呼ばれる分子サイズの極めて小さな穴を無数に持つ材料の製作に成功したことを評価され今年のノーベル化学賞に選ばれました。

22日は、日本化学会が開いた会合で記念講演が行われ、その後の会見で北川副学長は、若い研究者へのサポートの重要性を語りました。

「もう明らかに若い人をしっかりサポートできる、研究者をサポートするシステムを作るということ」

「だけど今は若い人が（サポートされた）境遇がある若い人が圧倒的に減ってきていてどうしようもないからサポートしてくださいと言っているわけで」

「何よりもですね、若い人に時間を確保してあげる、これが大事という風に考えていてですね、それをやっています」

さらに若い人たちへのエールも。

「化学というのはですね…目に見えるものを作れるという、これは素晴らしいんではないでしょうか」

「日本国自体がですね、やはり材料がない世界に対して貢献しているんですね、日本の材料が。だから、やっぱりそれを考えるとですね、まだまだここの領域はやりがいがありますよと」

北川副学長のノーベル賞の授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われます。