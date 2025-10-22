TDR『ズートピア2』の世界観あふれるグッズが発売へ！ 作中のドーナツをイメージした新スイーツも登場
東京ディズニーリゾートは、11月26日（水）から、ディズニー映画『ズートピア2』のグッズとメニューを発売する。
【写真】もっふもふ！ ニックの耳がついたハットもかわいすぎる
■ジュディやニックになりきれる！
今回登場するのは、12月5日（金）に日本公開される『ズートピア2』の世界を楽しめる新作グッズとメニュー。
グッズは、本作に登場する多彩なキャラクターたちが、テーマパークで潜入捜査する様子を描いたユニークなデザインのラインナップがそろい、例えば、背面にコミック調のデザインが描かれた「パーカー」に、大きなもふもふの耳がついた「キャップ」を被れば、ジュディらしいコーディネートが完成するという。
また、被ればニック・ワイルドのようになりきれる、大きな耳がぴんと立った「ハット」や、『ズートピア2』で初登場のキャラクター、ヘビのゲイリーがハンドストラップになっている「スマートフォンアクセサリー」などユーモアあふれるグッズがラインナップ。
そのほか、「くっつきぬいぐるみ」、「トートバッグ」、「ヘアバンド」といった身に着けグッズや、振るとマスコットがゆらゆら動く「ボールペン」やぬいぐるみのような「ペンケース」も用意され、パークの外でも中でもジュディやニックと一緒に過ごせる。
さらに東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシーの「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」などの店舗では、作中に登場するドーナツをイメージした「チョコドーナツ」を提供。加えて両パークのポップコーンワゴンでは、テーマパークで潜入捜査するジュディとニックの様子をあしらったポップコーン、レギュラーボックスが特別デザインで登場する。
なお、商業施設“イクスピアリ”にある「シネマイクスピアリでは、11月11日（火）から入口サインにある文字が“IKSPIARI”から“ZOOTOPIA”に変更されるほか、館内装飾やフォトロケーションが展開され、館内の各所でズートピアの世界観を楽しめる。
