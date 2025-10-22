牛角「デザート食べ放題」約270店舗限定でスタート！ 一口サイズのアイスやケーキが食べ放題
「牛角」は、10月23日（木）から、約270店舗限定で「デザート食べ放題」を導入。該当の食べ放題コースを注文した人を対象に、アイスやスイートポテトケーキなどのスイーツが食べ放題になる。
【写真】焼肉の後にうれしい一口サイズ！ 「デザート食べ放題」対象スイーツ一覧
■焼肉の後の“もうひとつの幸せ”を満たす
今回の「デザート食べ放題」は、近年は食事シーンの多様化が進み、特に女性やファミリー層を中心に食後の満足感を求めるニーズが高まっていることを受け、導入される食べ放題。
「デザート食べ放題」の対象コースは、70品コース／牛角コース／牛タン・上焼肉コース／黒毛和牛コース。
上記のすべてのコースで、一口サイズの「牛角アイス バニラ」「牛角アイス 抹茶」「季節のシャーベット」「なめらか杏仁豆富」「バニラアイス」「抹茶アイス」が食べ放題になる。
さらに、牛角コース／牛タン・上焼肉コース／黒毛和牛コースでは、一口サイズの「やわらかきな粉わらび餅」「大人の珈琲ゼリー」「炙って！ドーナツアイス」「スイートポテトケーキ」も対象に。いずれもオーダーバイキング形式で提供される。
「デザート食べ放題」対象店舗は以下の通り。
■北海道：上磯店、函館本通店
■青森県：青森中央インター店、八戸ゆりの木通り店、弘前店
■山形県：山形桜田店
■福島県：会津若松店、いわき店、いわき小名浜店、郡山安積店、郡山なかまち夢通り店、福島鎌田店
■宮城県：アクロスプラザ幸町店、石巻店、岩沼店、宮城大河原店、古川店、佐沼店、富谷店、名取店、多賀城店
■東京都
三軒茶屋店、笹塚店、青葉台店、東十条店、中野新橋店、五反田、阿佐ヶ谷北口店、渋谷店、池袋立教通り店、亀戸店、調布店、自由が丘店、歌舞伎町店、原宿店、浜松町店、青砥店、錦糸町テルミナ店、日暮里店、新橋店、西新宿店、巣鴨店、浅草国際通り店、上野店、葛西店、西葛西店、上野広小路店、池袋サンシャイン通り店、吉祥寺北口店、北千住駅前店、渋谷センター街店、高砂店、新宿大ガード店、水道橋店、中野北口店、八重洲日本橋店、錦糸町北口店、用賀店、赤坂店、八王子大和田店、あきる野店、綾瀬店、福生店、池上店、江戸川大杉店、亀有南口店、新小岩駅前店、聖蹟桜ヶ丘店、旗の台店、保木間店、町田鶴川店、武蔵村山店、大山店、住吉店
■神奈川県
横須賀モアーズシティ、川崎店、横浜ムービル店、東戸塚店、相模原淵野辺店、平塚旭店、伊勢佐木モール店、横浜北幸店、横浜鶴屋町店、横須賀汐入店、藤沢店、逗子店、横浜関内店、港北ニュータウンセンター南店、つるみ西口店、中山店、白楽店、橋本店、秦野店、南本宿店、平塚四之宮店、藤沢柄沢店、若葉台店、足柄開成町店、綱島店、小田原店、追浜店、元石川店、桂台店、樽町店、瀬谷店
■千葉県
宮野木店、松戸二十世紀が丘店、松戸北小金店、浦安店、木更津店、千葉プライム８店、津田沼店、津田沼駅前通り店、千葉ＮＴ南店、プレナ幕張店、松戸アネックス店、東千葉店、市川大野店、相模大野店、西千葉店、袖ヶ浦店、船橋店、花見川店、ヒューマックス成田店、白井店、銚子店、八柱店、茂原、四街道店、イオンタウン野田店、妙典店、京成大久保店、館山店、市原国分寺台店、柏店、君津店、香取佐原店、北習志野店、東金店、イオン新浦安店
■埼玉県
大船店、北本店、さいたま東大宮店、市川鬼高店、さいたま新都心店、所沢店、籠原店、川越岸町店、川越クレアモール店、久喜店、越谷店、南越谷店、上尾浅間台店、入間武蔵藤沢店、岩槻店、川越霞ヶ関店、草加駅前店、フォレオ菖蒲店、本庄南大通り店、八潮店、浦和店、鶴ヶ島店
■群馬県：渋川店、館林店
■栃木県：足利店、宇都宮鶴田店、宇都宮御幸町店、上戸祭店、鹿沼店、佐野店
■茨城県：神栖店、河和田店、けやき台店、筑西店、筑波学園北店、取手店、那珂町店、日立多賀店、ひたちなか店、守谷店、龍ヶ崎店
■山梨県：石和店、塩山店
■新潟県：亀田インター店、赤道店、黒埼店、高田店、直江津店、長岡店、米山店、リップス旭岡店
■富山県：小杉店、魚津店、上飯野店
■長野県：青木島店、アグリしののい店、安曇野店、稲葉バイパス店、上田原店、信州中野店、小諸店、佐久平店、須坂店、箕輪店、諏訪インター店
■静岡県：浜松モール街店、市野店、入野店、磐田店、掛川店、湖西店、静岡SBS通り店、初生店、袋井店、和合店
■愛知県：春日部小渕店、半田店、西尾店
■岐阜県：長良店、岐阜宇佐南店
■滋賀県：（全店）彦根店、草津店、長浜店、愛知川店
■三重県：イオンモール桑名店、松阪店、伊勢病院前店、津南店、
■大阪府：梅田阪急東通り店、梅田はなれ阪急東通り店、梅田お初天神店、十三店、千里丘店
■和歌山県：和歌山ガーデンパーク店
■兵庫県：神戸北店、逆瀬川店、東加古川店
■岡山県：倉敷笹沖店、倉敷下庄店、岡山新保店、岡山津島店、津山店
■鳥取県：鳥取湖山店、米子しんまち店
■山口県：小野田店、岩国駅前店
■広島県：五日市城山店、海田店、庚午店、西条中央店、中央通り店、長束店、八丁堀店、松永店
■高知県：（全店）高知鴨部店、高知御座店
■愛媛県：松山空港通店
■福岡県：小倉南葛原店、仲原店、福大通り店
■宮崎県：（全店）宮崎大島通線店、宮崎高鍋店、宮崎大塚店
■佐賀県：佐賀開成店、兵庫南店
