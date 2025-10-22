全国高校駅伝で5度の優勝を誇り、今春から新体制となった大牟田高駅伝部が22日、福岡県大牟田市の同校で同駅伝県予選（11月2日、福岡・嘉麻）出場に向けた取材対応を行った。

昨年の全国高校駅伝で準優勝を果たしたが、今春に選手の大半が指導者の退任に伴って鳥取城北高に集団転校。今年はOBの磯松大輔・新監督（51）を迎え、部員8人で活動を行ってきた。

転校せずに唯一残った佐々木奏多主将（3年）は「自分を含めて駅伝の出場経験がない中での挑戦。たすきをつなぎきるのがまず一番の目標。1年生が駅伝を経験できる大会になるように」と意気込みを語った。自身は競歩種目が専門で、転校すると全国高体連の規定で夏の全国総体（インターハイ）に出られなくなるため、迷った末に転校せず大牟田高に残った。外部コーチの指導も受けながら、今夏は目標のインターハイ出場を果たした。佐々木の奮闘は、1年生にも大きな励みになったという。

チーム内では主将として磯松監督と初心者の多い選手の間のパイプ役となった。磯松監督も「練習の意図とか、私も知らない学校や寮のルールとか、おそらく佐々木が全部伝えてくれた。私が分からない部分も察してくれて、『こうした方がいい』など伝えてくれた」と感謝する。

鳥取城北高の選手たちとは今も連絡を取り合う。福岡県予選のコースに関する助言なども受けるといい、「頑張っているので、自分も負けられない」と励みにしてきた。

11月の県予選に向け、駅伝部だけでなく陸上部の他種目の選手もメンバー入り。「練習に陸上部の3年生2人が入ってくれて、よりチームが明るくなった」と感じている。

「駅伝1カ月前から練習に入ってくれて、諦めずに競ったりしてくれる。練習のラストの競うところは駅伝が近づくにつれて激しくなっている。いい練習ができている。最後までたすきをつなぎきって、あらためて2人には感謝したい」

環境が大きく変化した1年間。佐々木は集大成の場として「大牟田」のたすきをつなぐ。（伊藤瀬里加）