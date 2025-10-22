¡ÖºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¡Ä¡×ÆÍÁ³à¶ËÈëº§áÈ¯É½¤Î47ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢É×¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡ÄàÉ×ÉØ¤ª½Ë¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×
¥±¡¼¥¤ä²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é
¡¡ºòÇ¯·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢47ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÉ×ÉØá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÎÁÍý¿Í¤Ç¥Ê¥Ã¥ÄÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²»Ãç¼ÓÎÉ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤Èºî»ì²È¤äºî¶Ê²È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ×¤ÎTAKESHI¡£²»Ãç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥±¡¼¥¤ä²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Á¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±à»³¤Ï16Æü¤ËAmeba¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2024Ç¯3·î15Æü¤ËTAKESHI¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÈºÇ½é¤«¤éÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TAKESHI¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤ä¡ÖTOKIO¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£