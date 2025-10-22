¡Ö·ãÇ®!¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶Ë°½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢10Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤À¡Á!!¡×¤ÎÀ¼
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç³èÌö¤¹¤ë3¿Í¤¬ºÆ²ñ
¡¡NGT48¤ÎÀ¶»ÊÎïºÚ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Ð¥¤¥ÈAKB»þÂå¤ÎÃç´Ö¤È¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥ÈAKB»þÂå°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾åÃ«º»Ìï¤µ¤ó¤È10Ç¯±Û¤·¤Ë»°¿Í¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!STARDOM¤Î³èÌö¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢KUNOICHI¤Ç¤Þ¤¿Æ±¤¸ ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¡¢¥Ð¥¤¥ÈAKB»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖH.A.T.E. ¡×¤Î¾åÃ«º»Ìï¤È¡¢NGT48¤ÎÀ¾³ãçýè½Æà¤È¤ÎºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£À¶»Ê¤È¾åÃ«¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î½÷ÀÈÇSASUKE¡ÖKUNOICHI¡×¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤À¡Á!!¡×¡Ö·ãÇ®¤À¤Ê¡ª 10Ç¯±Û¤·¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇºÆ²ñ!¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ÈAKB·Ò¤¬¤ê¤Î3¿Í¡£2¿Í¤ÏNGT¤Ø¡£1¿Í¤ÏNGTÍîÁª¡¢º£¤ä½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£10Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë¶¦±é¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡¢º»ÌïÍÍAKB48¤À¤Ã¤¿¤Î!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£