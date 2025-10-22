¸µÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¢ªÃæ»ØÎ©¤ÆÃ¦Âà¢ªNY¤ÇÂçÀ®¸ùà¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õá¼Ì¿¿¤Ë°Õ¸«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¹¤´¤¤¤è!¡×¡ÖÅþÄì¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Åê»ñ²È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤¤¤Ä¤âº¬Äì¤«¤é²¿¤«¤òÊ¤¤¹¿Í¡×¡¡
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇDJ¤äÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¤Ç¤ä¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢UC¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¤ÎÂ´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾®Ìî»û¥Ý¥×¥³¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ïonodera(¾®Ìî»û¥Ý¥×¥³¤«¤é²þÌ¾)¡£
¡¡2019Ç¯7·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÀë¸À¤·¤¿à¾×·â»ö·ïá¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»Âç³Ø±¡¤ÇÂ´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö²¿²ó¤¢¤²¤ë¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ Â¾¤Î¿Í¤¬»¶¡¹¤¢¤²¤Æ¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬½Ð¤¹¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤²¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä³¤³°Êë¤é¤·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢ ¤³¤³¤ÏÊØ¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢½¤¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤È¤¯¤±¤ÉUC¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¤Ï¥Þ¥¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç³Ø¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤¹¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¹¤´¤¤¤è!¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ÅþÄì¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»þÂå¤äÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âº¬Äì¤«¤é²¿¤«¤òÊ¤¤¹¿Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¾®Ìî»û¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤!Åö»þ¤Î±ÇÁü¸«¤¿»þ¤«¤é¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡onodera¤Ï¡¢°ÊÁ°ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¹ðÈ¯¤·¤ÆÃ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ëºß½»¤·¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢DJ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£