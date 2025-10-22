井上清華アナ“かけがえのない経験”語る、原田葵アナ「うらやましすぎますよ！！」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月22日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“かけがえのない経験”について語った。



この日、原田葵アナから「井上さんの“かけがえのない経験”ってなんですか？」と聞かれた井上アナは「私、原田さんに自慢したいことがあって（笑）」とコメント。



それは「2023年、原田さんが入る（入社する）前に、ミッキー＆ミニーがこのスタジオに来てくれて。私、挟まれて。スリーショット撮っちゃいました」と話し、原田アナは「うらやましすぎますよ！！」、井上アナは「いいでしょ（笑）」と語った。