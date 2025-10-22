動画サービスHuluで今秋配信される海外ドラマのラインナップが発表された。

11月21日からは、ヒューマンドラマ『THIS IS US／ディス・イズ・アス』全6シーズンが見放題で配信。誕生日が同じ36歳の男女3人とその家族を中心に、現在・過去・未来の時間軸を交差させながら数々の物語が描かれる。自分が演じる役に嫌気がさしているイケメン俳優・ケヴィン、“脱肥満”を目標に努力する女性・ケイト、幸せな家庭を築いているエリートビジネスマン・ランダル。置かれている状況も性格もまったく異なる彼らには、実は同じ誕生日以外にも共通点が。自分と向き合うことで前進を始めたケヴィン、ケイト、ランダルの“現在”に訪れる人生の壁。不器用ながらもそれらを対処する彼らだが、誰にも言えなかった“過去”にまつわる想いが暴走したり、さらに“過去”と向き合い、自分を受け入れたとき、“未来”が急展開を迎えたりと、それぞれの時間軸が巧みに入れ替わる。2017年のエミー賞で主演男優賞を受賞し、全6シーズンを通して、主要部門を含み4回の受賞、39のノミネートを果たしている。

11月1日からは、韓国で最高視聴率49.4％を記録した『たった一人の私の味方』の演出ホン・ソックと脚本キム・サギョンが5年ぶりに再びタッグを組んだロマンスドラマ『美女と純情男』が配信される。トップの座からいきなり底辺まで落ちぶれた女優と、彼女の再起のために奮闘する新人監督の2人が、無責任な報道やSNSに翻弄されながらも奮闘するさまが描かれる。人気女優のドラを『私のIDはカンナム美人』のイム・スヒャン、ドラの初恋相手で助監督から売れっ子監督へと成長するピルスンを、脚本のキム・サギョンと『紳士とお嬢さん』でも組んだチ・ヒョヌがそれぞれ演じている。

また、ブッカー賞を2度受賞したマーガレット・アトウッドのディストピア文学を原作に、米国Huluがドラマ化した『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』ファイナルシーズン全10話も独占配信中。2017年度エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の実績を持つ本作。2018年ゴールデングローブ賞TVシリーズ／ドラマ部門で作品賞を含む主要2部門を受賞している。

さらに、最新のシーズン2が全話独占配信中の『ツイステッド・メタル』の新場面写真も公開された。本作は、マーベル・シネマティック・ユニバースにて新たなキャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組み、人気ゲームを実写ドラマ化したもの。公開された場面写真では、スウィート・トゥースが熾烈な戦いを繰り広げているシーンや、悪魔のような角を生やし、物々しい雰囲気を放つキャラクターの姿が描かれている。

そのほか、『シカゴ P.D.』シーズン10、『ニュー・アムステルダム医師たちのカルテ』全5シーズン、『HOMELAND／ホームランド』全8シーズンなどが配信中。また、10月31日からは『ドーソンズ・クリーク』シーズン4～6、11月1日からは『ハンニバル』全3シーズン、『glee／グリー』全6シーズン、『アグリー・ベティ』全4シーズン、11月25日からは『ギャング・オブ・ロンドン』シーズン2がそれぞれ配信される。（文＝リアルサウンド編集部）