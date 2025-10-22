全国でホテルなどを展開する星野リゾートが山形市の蔵王温泉に宿泊施設を開業することを22日、正式発表しました。県内には初進出で、開業は来年（2026年）秋ごろを見込んでいます。



星野リゾートは22日午前オンラインで発表会を開き、山形市の蔵王温泉に宿泊施設「界 蔵王」を開業すると発表しました。



「界」は星野リゾートが現在、全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい」をテーマに地域の伝統文化を体験するアクティビティーや伝統工芸などの作家とコラボレーションした客室などが特徴です。

星野リゾートの星野佳路代表は発表会の後、蔵王への進出を決めた経緯について次のように話しました。





星野リゾート星野佳路代表「蔵王はすごく有名な温泉地。年間を通して温泉地はそれなりの需要がある。私たちの施設だけでいうと秋の紅葉、夏の観光シーズン、そして春、ゴールデンウイークも含めてしっかり集客できると思う」施設には、蔵王のシンボル「御釜」をモチーフにした360度パノラマのルーフトップテラスや温泉の濃度が異なる3種類の浴槽がある大浴場を設けるということです。今回の開業によって、星野リゾートは県内初進出となります。星野リゾート星野佳路代表「まだ温泉地としてのポテンシャルについては正確に把握できていないが事業が完成してきて地域の方といろんな話をする機会があれば、将来的には蔵王温泉全体の需要が上がっていく方法などに貢献できれば」開業する場所は蔵王温泉街でおととし（2023年）5月に営業を終了した宿泊施設「ZAOセンタープラザ」跡地で、ことし4月から新施設の建設工事が進められていました。中川悠アナウンサー「蔵王中央ロープウェイすぐそばに建設が進んでいます、こちら星野リゾートの新たな宿泊施設です。この時間も重機による工事が行われています。骨組みが徐々に出来上がってきています」星野リゾートの進出に、温泉街を訪れていた観光客はー。山形市から「完成したらお客さんも入るだろう。県外から来る方が多いかもしれない」新潟から「星野リゾートはリッチなイメージ。蔵王は有名なのでたくさん人が来てくれるのでは」山形市から「（地元としてはどうですか）いいじゃないですか。リゾートホテルの勝ち組のイメージ。インバウンド客もたくさん来ている。今ある蔵王の宿だと賄いきれないので」一方、宿泊施設の受け止めはー。蔵王白銀荘・金井俊典支配人「街の活性化につながるのでは。蔵王全体がにぎやかになってくれれば。観光客が増えることで交通量が増えて混雑することは懸念。（ライバルという見方も…）星野リゾートの客層とうちの客層は違うと思う。そこらへんは上手にやっていきたい」蔵王温泉スキー場を運営する蔵王索道協会の大木剛裕会長は。蔵王索道協会・大木剛裕会長「東北のスキー場といえば蔵王温泉スキー場だと自負を持っている。星野リゾートは非常にブランド力を持ったホテルチェーン。蔵王進出で、蔵王の知名度もプラスアルファで上がっていくのでは」観光客や温泉街からの期待も大きい星野リゾートの新施設。客室は49室で来年（2026年）秋ごろの開業を予定しています。