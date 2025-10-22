元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。所属事務所で同僚の嵐の再結成についてコメントした。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、来春開催予定のコンサートツアーをもってグループ活動を終了すると発表した嵐がファンクラブ会員限定のライブ配信を開催することが決まったことを報じた記事を紹介。

この件について聞かれた中丸は「うれしいですね」と、まずコメント。「イメージですけど、最近、嵐でのイベントとかの機会があんまりなかったなあと思うんで、まずは良かったと思いますね」と続けた。

ＭＣの垣花正に「メンバーと最近、会ったりは？」と聞かれると「いや、お会いしてないです」と答えた上で「１年くらい前ですけど、ある場所で松本潤くんとフラッと会ったんですけど、偶然に」と明かした。

ここで共演の松田ゆう姫に「なんて言うの？ ヤッホーとか？」と聞かれると「一応、後輩なんで、ヤッホーとは言わないですけど」と返答。「結局、立ち話を５分くらいして、バイバイって。『最近、どう？』みたいな話を…。すいません、エピソードがなくて」と頭を下げた。

さらに垣花に「二宮和也くんとはＹｏｕＴｕｂｅを前にやっていて…」と言われると「普通に今は参加してないんで。最近、会ってないですけど。もちろん、ご連絡はたま〜にしてます」と返答。「なんか、ネットニュースとか見ると連絡してないみたいな（記事を）よく書かれるんですけど、そんなわけあるかい！って」と反論。「でも、まあ、ちょっと良きタイミングというか機会があったら、もちろん連絡して」と続けていた。