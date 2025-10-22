TVS REGZAは、10月24日より総額最大18万円分のキャッシュバックとなるキャンペーンを2種類実施する。なお参加できるキャンペーンはどちらかひとつとなる。なお、キャッシュバックはセブン銀行ATMにて現金、もしくはPayPayギフトカードによる受け取りが選択できる。

キャンペーン対象のテレビ、レーザープロジェクター、サウンドシステムの購入でキャッシュバック

キャンペーン対象商品のテレビ・プロジェクターを購入し、さらにレグザサウンドシステムをセットで購入すると、最大18万円分のキャッシュバックが受けられるもの。購入期間は10月24日から2026年1月12日まで。応募期間は10月24日から2026年2月24日23時59分まで。

キャッシュバック金額は、購入する商品に応じて変わり、テレビが最大最大6万円、レーザープロジェクターは最大2.5万円で、両方購入した場合の総額は最大8.5万円。

Wチャンスとして、テレビとプロジェクターのそれぞれでキャッシュバック金額が2倍になる抽選に参加でき、両方の抽選で当たりを引き当てた場合、最大17万円。

これに加えて、レグザサウンドシステムをセット購入すると、さらに最大1万円のキャッシュバックを受けられるため、全ての条件が揃うことで、総額最大18万円のキャッシュバックとなる。

対象製品とキャッシュバック額は以下の通り。

タイムシフトマシン4KミニLED液晶レグザ「110Z990R」購入でキャッシュバック

対象製品 キャッシュバック金額 テレビ 100Z970R 60,000円 65X9900R、77X8900R、85Z970R、85Z875R、100Z770R 30,000円 75Z970R、75Z875R 25,000円 55X9900R、65X8900R、65Z970R、65Z875R、85Z770R 20,000円 55X8900R、55Z875R、75Z7700R、65Z770R 15,000円 レーザープロジェクター RLC-V7R MAX 25,000円 RLC-V7R 10,000円 レグザサウンドシステム TS3100Q、RA-B500 10,000円 TS216G、RA-B100 5,000円

タイムシフトマシン4KミニLED液晶レグザ「110Z990R」の購入者に18万円分相当のキャッシュバックを行なう。このキャンペーンに応募すると、1つ目のキャンペーンに参加できなくなる。購入期間は10月24日から2026年1月12日まで。応募期間は10月24日から2026年2月24日23時59分まで。