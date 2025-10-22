【駅ナカ】静岡駅“直結”で味わう絶品グルメを航空･旅行アナリスト 鳥海高太朗氏が調査
（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）
ここからは、私、鳥海がお伝えします。
前回は、静岡駅の駅ナカで楽しめる絶品スイーツを紹介しましたが、今回は、大注目のグルメを調査してきました。
静岡の玄関口だけあって、レベルが高い店ばかりでしたが特に、今話題の先週オープンしたハンバーグ店も、22日の午前中に取材してきましたのでそちらも要チェックです。
静岡駅には、パルシェとアスティという2つの大型商業施設があり、そこに合わせて57店舗もの飲食店が入っています。
前回はご褒美スイーツにピッタリの豪華なミルクレープや、この秋食べたいワッフル、新感覚クレープなど、どれも絶品のスイーツを紹介しましたが、今回はグルメを紹介していきますよ。
（鳥海氏リポート）
「気になっていたというより入りたかったんですが、お昼過ぎに来たら並んでいて入れなかったお店があって、きょうはそこで食べられるということで、さっそく味わいたいと思いますが…きょうはよろしくお願いします」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「よろしくお願いします」
まずやってきたのはアスティ東館にある「戸隠そば」。創業57年で静岡市内に4店舗を展開する市民にはおなじみの人気そば専門店です。
（鳥海氏）
「ここは何が一番オススメでしょうか」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「看板商品は磯おろしでございます」
（鳥海氏）
「磯おろし。ちょっとイメージがつかないのですが、どういったそばになりますか？」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「冷たいおそばの上にですね、おつゆ、薬味をのせた、当店の看板商品でございます」
（鳥海氏）
「じゃあいろいろなものが具材としてのっているということですね」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「そうですね」
「戸隠そば」の看板メニューは、根強い人気がある「磯おろし」。元々は、忙しい従業員が、まかないメニューとして蕎麦の上に具材をのせて冷たいつゆをかけて素早く食べていたのが始まりですが、それを見た客の要望でメニューに加わり、今では「戸隠そば」の代名詞にもなっています。
そんな人気の「磯おろし」ですが、特に天丼とセットになったメニューが人気で、中でもこの秋限定という太刀魚やアジ、4種の野菜の天ぷらがのった「秋のしずまえ天丼とおそばのセット」をいただきました。
（鳥海氏）
「意外と具沢山な感じでつゆと相性もあって」
「そばはどういうこだわりなんですか？」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「北海道産のそば粉を中心に、のどこしをよくして少し硬めにゆで上げてコシを感じてもらえるように…」
（鳥海氏）
「コシを感じますね」
続いてセットの天丼も…シズマエで獲れた太刀魚の天ぷらから。
（鳥海氏）
「おそば屋さんの天丼というよりは天ぷら屋さんの天丼になっていますね」
（戸隠そば 津村 直人さん）
「静岡といえばサクラエビやシラスはすごい有名なんですけど、実はほかにもおいしいお魚もたくさんあるので、ぜひ、皆さんにも食べて知っていただきたいと思って」
さて、続いての店はここ…。
（鳥海氏リポート）
「隠れ家的なお店で海鮮が食べられるということで、さっそく入ってみようと思います」
アスティ東館にある「マグロ一筋みやもと」は、約50年前にマグロの仲買業者として創業し、6年前においしいマグロをリーズナブルな価格で食べてもらいたいと、ここをオープンさせました。
（鳥海氏）
「マグロという文字に踊らされていつか入りたいなと思っていたのですが。マグロが堪能できるメニューをお願いしたいのですが」
（マグロ一筋みやもと 松永 凱さん）
「『マグロ全部乗せ』という丼ぶりがおすすめです」
（鳥海氏）
「いろいろな部位のマグロが食べられるということですね…それをお願いします」
本マグロを含む3種類のマグロと、漬けマグロ、ネギトロがのった5種類の味が楽しめる贅沢な一品です。
まずは本マグロの中トロから。
（鳥海氏）
「やはり本マグロ透き通る感じの味でおいしいですね。けっこう大きく切ってありますよね」
（マグロ一筋みやもと 松永 凱さん）
「一つの丼からいろいろな味が楽しめて、うちは本マグロを売りにしているので、おすすめとなりますね」
そして驚くのはその値段。これだけマグロが乗ってなんと1600円と超お得なんです。
（鳥海氏）
「いろいろなマグロの部位が入っていて、それぞれ味が違いますね」
（マグロ一筋みやもと 松永 凱さん）
「5種類いろいろな味が楽しめるので」
（鳥海氏）
「これはリピーター続出間違いなしだと思います」
どんどんいきますよ。続いては高架下にある「NIKUスタンド10/10」。ここもアスティの一部で、2023年にオープンした、肉料理にとことんこだわった店です。
実は、この店、業務用の食肉販売を中心に大人気の「そのまんま肉バーグ」の製造も行なう「シズオカミート」のグループ会社なんです。
小ぶりサイズに丸めた肉を炭火で一気に焼き上げることで外側はカリっと、中はジューシーな、家庭では味わえない香ばしさが絶品の人気ナンバーワンメニューです。
焼きあがったハンバーグは、あつあつの鉄板にのせられ提供されます。
（NIKUスタンド10/10 戸塚 直行 店長）
「NIKUすたバーグお待たせしました」
（鳥海氏）
「おー。きました」
（NIKUスタンド10/10 戸塚 直行 店長）
「断面を鉄板にあてていただいて中まで火を通してお召し上がりください」
（鳥海氏）
「これね、すごいですよ。肉汁がだいぶ飛んでいる」
「肉汁がすごい」
鉄板は再加熱できるので、常に熱々のハンバーグを食べられるのも魅力の一つ。ソースは4種類から選ぶことができ、まずはオニオンソースで。
（鳥海氏）
「おいしい。肉がしっかり詰まっているというか、弾力のある感じがしますね」
（NIKUスタンド10/10 戸塚 直行 店長）
「当店のハンバーグはビーフ100％になっていますので、肉肉しさもあります」
（鳥海氏）
「肉肉しさがある」
続いてトリュフソースをつけていただきました。
（鳥海氏）
「全然雰囲気が違いますね。トリュフ…やはり口の中の香りがよくて、お肉がおいしいので、なおさらお肉の味が口の中に入った瞬間のバランスがいいなという感じで。高級感を感じられる」
（NIKUスタンド10/10 戸塚 直行 店長）
「炭火で焼かせていただいてますので、表面はしっかり焼いて中はジューシーな感じになりますので、肉汁がしっかり出てくるような形になっていると思います」
また、ここでは和牛の肉寿司も大人気で、それも、なんと一貫219円で食べられるんです。
（鳥海氏）
「おいしい。柔らかいし、口の中でとろけていくし、しっかり最後まで肉の味が感じられるものになっていますね」
（NIKUスタンド10/10 戸塚 直行 店長）
「ありがとうございます。和牛を使っていまして、肉の甘みもうま味もありますし醤油とワサビの味もすごく和牛と合いますので…」
（鳥海氏）
「安くて、おいしすぎる…」
そして、この店の姉妹店、「花より、ハンバーグ。」が、先週16日木曜日にアスティ東館にオープンしました。ここもシズオカミートのグループ会社で、ハンバーグを目の前の鉄板を使い、焼肉スタイルで楽しむ横浜で誕生した人気店ですが、今回、静岡へと逆輸入出店を遂げたのです。実はきょう22日の午前中に私も行ってきました。
（花より、ハンバーグ。 中島 博さん）
「おまたせしました。『花よりハンバーグ』のLサイズになります！」
（鳥海氏）
「ハンバーグですが、ほぼ生ですよね」
（花より、ハンバーグ。 中島 博さん）
「こちらですね、お皿の上でお好きなサイズに切ってから、鉄板の中央で薄くのばして焼いてください」
（鳥海氏）
「これのっければいいんですね？お～。いい焼き色」
肉のプロが厳選したA5ランクの黒毛和牛とアメリカ牛をブレンドしているので肉の脂のうま味や、ジューシーさが詰まったハンバーグなんです。
（鳥海氏）
「いただきます。かみ応えがありますね。肉汁がたっぷり残っていますね。調合が大事？」
（花より、ハンバーグ。 中島 博さん）
「大事です」
食べたいときに食べたいサイズで、常に焼きたてを食べられるのも魅力の一つ。
（鳥海氏）
「見てくださいこれ、肉汁がすごいですよ。だけど、口の中に入れる肉汁がちゃんと残っている。このスタイル、絶対受けると思いますし、飽きずに食べることができる新感覚のハンバーグ」