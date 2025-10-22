プロ野球・ドラフト会議が２３日に行われる。北海道関連選手では、登別市出身の健大高崎・石垣元気投手（１８）らがプロ志望届を提出。道内在住選手では、北海学園大の最速１５９キロ右腕・工藤泰己（２２）に全１２球団から調査書が届き、指名の期待が高まっている。同大学からは他にも、１５３キロ右腕・高谷舟（２２）、１４８キロ左腕・木村駿太（２２）、長打力と強肩が武器の常谷拓輝内野手（２１）ら６人が志望届を提出。同一チームから３人以上が指名されれば、高校、社会人を含めて道内史上初の快挙となる。

運命の時が刻一刻と迫っている。工藤は「自分ではどうにもできないので、意識しないようにしている。どちらかといえば、ドキドキしているかな」と現在の心境を明かした。

２位で終えた秋季リーグ戦後も次のステージを見据えて練習を継続してきた。ＮＰＢ球団との面談やメディアの取材対応などもあり多忙の日々は続いたが、今月上旬には４泊５日で道北、道東の自然を満喫するドライブへ。体作りのために控えていたラーメンを約３年ぶりに口にするなど、リフレッシュする時間もあった。

明日は、これまで通りの時間を過ごしてドラフト会議を迎える予定だ。「普段しないのに当日だけ（願掛け）してもなと思って。いつも通り午前中トレーニングして、ドラフトを迎えようと思います」。無名だった高校時代から球速を１５９キロまで伸ばした豪腕は、平常心で指名の瞬間を待つ。