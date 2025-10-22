羽生結弦さん

　フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇したプロスケーター、羽生結弦さんの単独ツアー「Ｙｕｚｕｒｕ　Ｈａｎｙｕ　ＩＣＥ　ＳＴＯＲＹ　２ｎｄ　“ＲＥ＿ＰＲＡＹ”」のＢｌｕ−ｒａｙとＤＶＤが来年１月２３日に発売になることが２２日、発表になった。

　２０２３年１２月の埼玉公演を皮切りに、２４年１月佐賀、２月横浜を巡り、追加公演の４月宮城と、全国４会場で開催した初のツアー。今回は宮城公演の初日、２日目から羽生さん自身が選りすぐった演技が収められた。特典に「スケーター羽生結弦×演出振付家ＭＩＫＩＫＯ」によるオーディオコメンタリーを収録。Ｂｌｕ‐ｒａｙ版では、会場そのままの臨場感を味わえる５．１ｃｈサラウンドが、氷の軋みまでリアルに再現。新たな映像体験を味わえる。

　

　▼収録内容

　・いつか終わる夢―Ｏｒｉｇｉｎａｌ―

　・鶏と蛇と豚

　・Ｈｏｐｅ＆Ｌｅｇａｃｙ

　・阿修羅ちゃん

　・ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡ

　・破滅への使者

　・いつか終わる夢；Ｒｅ

　・天と地のレクイエム

　・あの夏へ

　・春よ、来い

　・【Ｅｎｄｉｎｇ】エストポリス伝記２メドレー

　・【Ｅｎｃｏｒｅ】Ｌｅｔ　Ｍｅ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ　Ｙｏｕ

　・【Ｅｎｃｏｒｅ】序奏とロンド・カプリチオーソ

　・【Ｅｎｃｏｒｅ】ＳＥＩＭＥＩ