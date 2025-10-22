波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第3話の先行カットが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第3話では、授業参観を控え、柳和学園1年1組の子どもたちは母の日をテーマに作文を書いていた。だが、いろは（池村碧彩）の原稿用紙は真っ白なまま。智也（中村蒼）から呼び出された薫（波瑠）は、いろはと一緒に作文を仕上げるように言われてしまう。作文に何を書いていいか分からないと言ういろはに、茉海恵（川栄李奈）は薫と3人でのお出かけを提案。喜ぶいろはの希望でピクニックへ行くことになり、茉海恵はいろはの好きな星も見に行こうと計画を立てるのだった。そんな中、茉海恵が社長を務める「RAINBOWLAB」の主力商品・虹汁の全国展開に予期せぬライバルが現れ、虹汁が並ぶ予定だった陳列棚が奪われてしまう。一刻も早く生産ラインを止めないと大きな損失が出てしまうため、茉海恵は苦渋の決断を迫られていた。そのトラブルはピクニック当日まで続いてしまい……。

公開された場面写真には、「RAINBOWLAB」のピンチに頭を抱える茉海恵、黒木（向井康二）、町田（若林時英）の姿や、スーパーで茉海恵と出会い笑顔の智也、三ツ橋食品の社長（笠松将）が笑顔で会見をする姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）