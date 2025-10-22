立川志らく、田原総一朗“暴言”騒動で皮肉 フワちゃん例に「芸能人に対して…が一番厳しい」
落語家の立川志らくが22日、自身のXを更新。BS朝日『激論！クロスファイア』（毎週日曜 後6：00）内での田原総一朗氏（91）の“暴言”が騒動となっていることを受け、皮肉を交えた投稿を行った。
【画像】立川志らく、田原総一朗“暴言”騒動で皮肉
19日放送の同番組内では、片山さつき氏、辻元清美氏、福島瑞穂氏をゲストに迎えて、高市早苗氏が首相になると目されていることを受けてトークを展開。選択的夫婦別姓をめぐる議論の中で、反対の立場を取る高市氏を念頭においてか、田原氏は「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と放言し、ゲストからも注意を受けていた。
BS朝日は、オリコンニュースの取材に対して「10月19日放送の討論番組『激論！クロスファイア』での司会・田原総一朗氏の発言に一部不適切な内容がございましたため、厳重注意といたしました。いただいたご意見は真摯に受け止め、今後の番組作りに生かしてまいります」とコメントした。
志らくはこの日「夢の鼎談 田原総一郎（原文ママ）、フワちゃん、時事通信社の例のカメラマン。田原さんは厳重注意。カメラマンも厳重注意。フワちゃんは芸能界から干された。芸能人に対してが一番厳しい」と記した。
