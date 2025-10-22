¡ÚÆÈ¼«¡Û¹â»Ô¼óÁê¡¢½é¤Î½ê¿®É½ÌÀ°Æ¡¡ËÉ±ÒÈñÁýÌÜÉ¸¡¢2Ç¯Á°ÅÝ¤·
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë½é¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Î¸¶°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÉ±ÒÈñ¤ò2027Ç¯ÅÙ¤Ë´ØÏ¢·ÐÈñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ2¡ó¤ËÁý³Û¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤·¡¢25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤È¹ç¤ï¤»¤Æ25Ç¯ÅÙÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¤ÆÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£22Ç¯ºöÄê¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤â26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î²þÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀµ¡£¶¯¤¤·ÐºÑ¼Â¸½¤Ø¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¹Í¤¨¤Î²¼¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËºâÀ¯½ÐÆ°¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡GDPÈæ2¡óÌÜÉ¸¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢µð³Û¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ²ñÏÀÀï¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ï24Æü¤Ë½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡±éÀâ°Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¡Ö½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò²þÁ±¡¢ÀÇ¼ý¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡×¤ÈµºÜ¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¶¯¤¤À®Ä¹¤Î¼Â¸½ÌÜ»Ø¤·¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤ÎÁÏÀß¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£Ãæ·ø´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬¡×¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤ë¡£